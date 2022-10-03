В Бурятии отметили праздник Хамбо-ламы Этигэлова

29 сентября в Иволгинском дацане в Бурятии прошёл республиканский спортивный праздник по национальным видам спорта, посвящённый Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову. На спортивных площадках дацана провели традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе, стрельбе из национального лука и конным скачкам.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, итоги спортивных состязаний выглядят следующим образом:
«Бухэ барилдаан»
Весовая категория до 63 кг
I место - Данжалов Денис (Санагинский дацан);
II место - Гонжапов Бэлигто (Кижингинский дацан);
III место - Намсараев Алдар (Цугольский дацан).
Весовая категория до 75 кг
I место - Банзаракцаев Батожаргал (Сартуул-Булагский дацан);
II место - Раднаев Артём (Курумканский дацан);
III место - Биликтуев Арсалан (Курумканский дацан).
Весовая категория свыше 75 кг
I место - Ухинов Зоригто (Балдан-Брэйбун);
II место - Нимаев Аюр (Тугнуйский дацан);
III место - Цырендондопов Зоригто (Балдан-Брэйбун).
Кроме того, состязания прошли среди борцов 2010 года рождения. Победителем стал Пётр М. из Аларского дацана, серебряную и бронзовую медали завоевали представители дацана Балдан-Брэйбун: Кирилл Д. и Амгалан Ч.
Отметим, что в этом году борцам национального стиля была представлена новая форма, их можно было увидеть на спортсменах в день соревнования.
«Сур харбаан»
Женщины:
I место Харитонова Надежда (Хойморский дацан);
II место Молонова Арюна (Агинский дацан);
III место Жаргалова Долгор (Агинский дацан).
Мужчины:
I место Цыбикжапов Олег (Ацайский дацан);
II место Дармаев Арсалан (Агинский дацан);
III место Аюшеев Жаргал (Сартуул-Гэгэтуйский дацан).
«Мори урилдаан»
«Дааган» - дистанция 12 км
I место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);
II место - Болхоев Александр (Балдан-Брейбун);
III место - Чернояров Александр (Балдан-Брэйбун).
«Шүдэлэн» - дистанция 15 км
I место - Малакшинов Пётр-(Гэгэтуйский дацан);
II место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);
III место - Чернояров Леонид (Балдан-Брэйбун).
«Хизаалан» - дистанция 18 км
I место - Цырендондопов Зоригто (Балдан-Брэйбун);
II место - Жанцанов Батор (Балдан-Брэйбун);
III место -Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун).
«Соёлон» - дистанция 21 км
I место - Ухинов Бэлигто (Балдан-Брэйбун);
II место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);
III место - Жигжитов Баир (Анинский дацан).
«Ехэ Нас» - дистанция 25 км
I место - Цырендондопов Манжап (Балдан-Брэйбун);
II место - Санжиев Олег (Балдан-Брэйбун);
III место - Бадмаев Виталий.
Напомним, что в этом году спортивное событие было посвящено 281-лeтию признания буддизма в России и 258-лeтию института Пaндитo Xaмбo-лам.