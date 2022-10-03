В Бурятии отметили праздник Хамбо-ламы Этигэлова



«Дааган» - дистанция 12 км

I место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);

II место - Болхоев Александр (Балдан-Брейбун);

III место - Чернояров Александр (Балдан-Брэйбун).



«Шүдэлэн» - дистанция 15 км

I место - Малакшинов Пётр-(Гэгэтуйский дацан);

II место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);

III место - Чернояров Леонид (Балдан-Брэйбун).



«Хизаалан» - дистанция 18 км

I место - Цырендондопов Зоригто (Балдан-Брэйбун);

II место - Жанцанов Батор (Балдан-Брэйбун);

III место -Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун).



«Соёлон» - дистанция 21 км

I место - Ухинов Бэлигто (Балдан-Брэйбун);

II место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);

III место - Жигжитов Баир (Анинский дацан).



«Ехэ Нас» - дистанция 25 км

I место - Цырендондопов Манжап (Балдан-Брэйбун);

II место - Санжиев Олег (Балдан-Брэйбун);

III место - Бадмаев Виталий.



Напомним, что в этом году спортивное событие было посвящено 281-лeтию признания буддизма в России и 258-лeтию института Пaндитo Xaмбo-лам.



29 сентября в Иволгинском дацане в Бурятии прошёл республиканский спортивный праздник по национальным видам спорта, посвящённый Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову. На спортивных площадках дацана провели традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе, стрельбе из национального лука и конным скачкам.Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, итоги спортивных состязаний выглядят следующим образом:I место - Данжалов Денис (Санагинский дацан);II место - Гонжапов Бэлигто (Кижингинский дацан);III место - Намсараев Алдар (Цугольский дацан).I место - Банзаракцаев Батожаргал (Сартуул-Булагский дацан);II место - Раднаев Артём (Курумканский дацан);III место - Биликтуев Арсалан (Курумканский дацан).I место - Ухинов Зоригто (Балдан-Брэйбун);II место - Нимаев Аюр (Тугнуйский дацан);III место - Цырендондопов Зоригто (Балдан-Брэйбун).Кроме того, состязания прошли среди борцов 2010 года рождения. Победителем стал Пётр М. из Аларского дацана, серебряную и бронзовую медали завоевали представители дацана Балдан-Брэйбун: Кирилл Д. и Амгалан Ч.Отметим, что в этом году борцам национального стиля была представлена новая форма, их можно было увидеть на спортсменах в день соревнования.I место Харитонова Надежда (Хойморский дацан);II место Молонова Арюна (Агинский дацан);III место Жаргалова Долгор (Агинский дацан).I место Цыбикжапов Олег (Ацайский дацан);II место Дармаев Арсалан (Агинский дацан);III место Аюшеев Жаргал (Сартуул-Гэгэтуйский дацан).