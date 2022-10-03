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В Бурятии отметили праздник Хамбо-ламы Этигэлова

В Бурятии отметили праздник Хамбо-ламы Этигэлова
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
В Иволгинском районе прошли соревнования по национальным видам спорта

29 сентября в Иволгинском дацане в Бурятии прошёл республиканский спортивный праздник по национальным видам спорта, посвящённый Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову. На спортивных площадках дацана провели традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе, стрельбе из национального лука и конным скачкам.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, итоги спортивных состязаний выглядят следующим образом:

«Бухэ барилдаан»

Весовая категория до 63 кг
I место - Данжалов Денис (Санагинский дацан);
II место - Гонжапов Бэлигто (Кижингинский дацан);
III место - Намсараев Алдар (Цугольский дацан).

Весовая категория до 75 кг
I место - Банзаракцаев Батожаргал (Сартуул-Булагский дацан);
II место - Раднаев Артём (Курумканский дацан);
III место - Биликтуев Арсалан (Курумканский дацан).

Весовая категория свыше 75 кг
I место - Ухинов Зоригто (Балдан-Брэйбун);
II место - Нимаев Аюр (Тугнуйский дацан);
III место - Цырендондопов Зоригто (Балдан-Брэйбун).

Кроме того, состязания прошли среди борцов 2010 года рождения. Победителем стал Пётр М. из Аларского дацана, серебряную и бронзовую медали завоевали представители дацана Балдан-Брэйбун: Кирилл Д. и Амгалан Ч.

Отметим, что в этом году борцам национального стиля была представлена новая форма, их можно было увидеть на спортсменах в день соревнования.

«Сур харбаан»

Женщины:
I место Харитонова Надежда (Хойморский дацан);
II место Молонова Арюна (Агинский дацан);
III место Жаргалова Долгор (Агинский дацан).

Мужчины:
I место Цыбикжапов Олег (Ацайский дацан);
II место Дармаев Арсалан (Агинский дацан);
III место Аюшеев Жаргал (Сартуул-Гэгэтуйский дацан).

«Мори урилдаан»

«Дааган» - дистанция 12 км
I место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);
II место - Болхоев Александр (Балдан-Брейбун);
III место - Чернояров Александр (Балдан-Брэйбун).

«Шүдэлэн» - дистанция 15 км
I место - Малакшинов Пётр-(Гэгэтуйский дацан);
II место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);
III место - Чернояров Леонид (Балдан-Брэйбун).

«Хизаалан» - дистанция 18 км
I место - Цырендондопов Зоригто (Балдан-Брэйбун);
II место - Жанцанов Батор (Балдан-Брэйбун);
III место -Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун).

«Соёлон» - дистанция 21 км
I место - Ухинов Бэлигто (Балдан-Брэйбун);
II место - Гомбоев Баир (Балдан-Брэйбун);
III место - Жигжитов Баир (Анинский дацан).

«Ехэ Нас» - дистанция 25 км
I место - Цырендондопов Манжап (Балдан-Брэйбун);
II место - Санжиев Олег (Балдан-Брэйбун);
III место - Бадмаев Виталий.

Напомним, что в этом году спортивное событие было посвящено 281-лeтию признания буддизма в России и 258-лeтию института Пaндитo Xaмбo-лам.
Бурятия Сангха спорт Праздники буддизм Итигэлов национальные виды спорта

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