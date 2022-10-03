За прошедшие сутки летальных исходов не было
В Бурятии за минувшие сутки выявили 64 больных коронавирусом.
Показатель ежесуточного прироста по-прежнему остаётся невысоким. В конце прошлой недели выявляли от 50 до 90 больных. Неделей ранее эта цифра достигала порядка 300 заболевших за сутки.
Общее число случаев заражений в Бурятии за всё время составляет 151 062. Из них 46% (69 443) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время коронавирус унёс жизни 3072 больных. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня стационарах получают лечение 114 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано семь человек.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 627 человек.
Ещё 64 человека заболели коронавирусом в Бурятии
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