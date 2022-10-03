Ещё 64 человека заболели коронавирусом в Бурятии

За прошедшие сутки летальных исходов не было



В Бурятии за минувшие сутки выявили 64 больных коронавирусом.



Показатель ежесуточного прироста по-прежнему остаётся невысоким. В конце прошлой недели выявляли от 50 до 90 больных. Неделей ранее эта цифра достигала порядка 300 заболевших за сутки.



Общее число случаев заражений в Бурятии за всё время составляет 151 062. Из них 46% (69 443) приходится на жителей Улан-Удэ.



За всё время коронавирус унёс жизни 3072 больных. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.



Сегодня стационарах получают лечение 114 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано семь человек.



На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 627 человек.

