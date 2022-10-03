Воспитателя детсада Улан-Удэ поощрили на всероссийском конкурсе

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Наталью Покацкую удостоили специальной номинации «За преданность профессии»



На всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России – 2022» Наталья Покацкая, старший воспитатель детского сада №96 «Калинка» города Улан-Удэ, победитель регионального этапа, удостоена специальной номинации «За преданность профессии» имени Т.С. Комаровой, профессора, доктора педагогических наук. В финале конкурса состязались 83 педагога дошкольного образования из всех регионов страны.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, педагогический стаж Натальи Покацкой – 7 лет. Её профессиональным кредо стали слова Лориса Малагуцци: «Предоставьте ребёнку возможности для развития, и вы удивитесь, сколько потенциала заложено в нём».



Напомним, что всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. С 2016 года соревнование проходит на родине победителя прошлого года. В этом году конкурс состоялся в городе Ярославль с 23 по 27 сентября. Символ и главный приз конкурса – «Хрустальная жемчужина», которая означает чистоту, совершенство и зарождающуюся жизнь, защищенную теплотой и заботой воспитателя.

