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Воспитателя детсада Улан-Удэ поощрили на всероссийском конкурсе

Воспитателя детсада Улан-Удэ поощрили на всероссийском конкурсе
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Наталью Покацкую удостоили специальной номинации «За преданность профессии»

На всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России – 2022» Наталья Покацкая, старший воспитатель детского сада №96 «Калинка» города Улан-Удэ, победитель регионального этапа, удостоена специальной номинации «За преданность профессии» имени Т.С. Комаровой, профессора, доктора педагогических наук. В финале конкурса состязались 83 педагога дошкольного образования из всех регионов страны.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, педагогический стаж Натальи Покацкой – 7 лет. Её профессиональным кредо стали слова Лориса Малагуцци: «Предоставьте ребёнку возможности для развития, и вы удивитесь, сколько потенциала заложено в нём».

Напомним, что всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. С 2016 года соревнование проходит на родине победителя прошлого года. В этом году конкурс состоялся в городе Ярославль с 23 по 27 сентября. Символ и главный приз конкурса – «Хрустальная жемчужина», которая означает чистоту, совершенство и зарождающуюся жизнь, защищенную теплотой и заботой воспитателя.
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