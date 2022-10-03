Бурятский митрополит подарил музею коллекцию старинных гармоней













Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал в дар Этнографическому музею народов Забайкалья старинные гармони.- Владыка передал в дар музею из личной коллекции 10 старинных дореволюционных гармоней. Все они уникальны, разнообразны и занимательны — размерами, формой, манерой воспроизведения звуков и исполнения мелодий. Эти предметы в своё время были собраны ныне покойным Архимандритом Иннокентием – первым помощником Владыки Иосифа – на протяжении многих лет, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.Коллекцию гармоней принял директор Этнографического музея Алексей Маладаев. Он провёл для митрополита экскурсию, показав коллекцию старинных сюжетных платков, посвященных историческим событиям и знаменитым битвам, а также часть коллекции раритетных открыток конца XIX-начала XX вв авторства и работы Елизаветы Бём.В октябре 2021 года митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф также передал музею из личной коллекции около 25 старинных предметов быта XIX — начала XX вв. В их числе гармонь, гусли, коромысло, бутыль, литой фрагмент печи, хитрый навесной замок и другое.