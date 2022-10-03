В Улан-Удэ ликвидируют последствия снегопада



В десять вечера сотрудники комбината приступили к подсыпке городских дорог, чтобы обеспечить безопасное движение. Было задействовано четыре пескоразбрасывающих машин. За десять часов техника прошлась на 50 участках дорог, на которые было высыпано 110 тонн песка. В первую очередь силы были направлены на подсыпку наиболее опасных участков. Это остановочные карманы, крутые спуски и подъёмы, перекрёстки, а также пешеходные дорожки. Сейчас работы ещё продолжаются.









Также в 4 утра к работе приступили шесть трактор-щёток, они очищают проезжие части от снега и грязи.



Жители могут сообщить информацию о необходимости уборки и подсыпки городских улиц по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.



Вечером 2 октября в столице Бурятии выпал первый снег. Сегодня коммунальщики устраняют последствия снегопада, сообщили в пресс-службе мэрии.- Ежегодно у нас зимний период начинается с 15 октября. Однако на прошлой неделе мы получили сводку от Гидрометцентра о неблагоприятных погодных условиях и незамедлительно ввели на предприятии режим повышенной готовности. Благодаря этому в кратчайшие сроки были подготовлены резервные транспортные средства, переоборудованные для пескоразбрасывателей, - сообщил директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.