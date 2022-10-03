Жительница Бурятии задолжала своим детям 160 тысяч рублей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Алиментщицу приговорили к условному наказанию



Жительница села Тулдун Еравнинского района Бурятии признана виновной за неуплату алиментов.



Установлено, что решением суда с июля 2020 на 39-летнюю женщину возложена обязанность по ежемесячной уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.



- В связи с неуплатой указанных средств без уважительных причин женщина в апреле текущего года привлекалась к административной ответственности. Несмотря на меры государственного принуждения, являясь трудоспособной, она уклонялась от уплаты денежных обязательств по решению суда и погашению существующей по нему задолженности на общую сумму свыше 160 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Суд приговорил её к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.



Приговор суда вступил в законную силу.

