Алиментщицу приговорили к условному наказанию
Жительница села Тулдун Еравнинского района Бурятии признана виновной за неуплату алиментов.
Установлено, что решением суда с июля 2020 на 39-летнюю женщину возложена обязанность по ежемесячной уплате алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей.
- В связи с неуплатой указанных средств без уважительных причин женщина в апреле текущего года привлекалась к административной ответственности. Несмотря на меры государственного принуждения, являясь трудоспособной, она уклонялась от уплаты денежных обязательств по решению суда и погашению существующей по нему задолженности на общую сумму свыше 160 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Суд приговорил её к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.
Приговор суда вступил в законную силу.
Жительница Бурятии задолжала своим детям 160 тысяч рублей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Фестиваль проходит в Хабаровске
Комбинат по благоустройству работает в режиме повышенной готовности
В дело вмешалась прокуратура
Алиментщицу приговорили к условному наказанию
Пожарные участвовали в военно-патриотическом фестивале «Одон»
Погода сегодня будет ненастной
Очередной рекорд на Байкале поставил 24-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов
Как отмечают сами ветераны, им больше нравится называть этот день Днём мудрости
Произведения художника – это прекрасная иллюстрация многих красивых и мудрых традиций и обычаев бурятского народа
Книгу решили издать его потомки
Ранее проход был закрыт по решению районной комиссии
В финале спортсмен уступил представителю Северной Осетии
Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!»
670 финалистов из 73 российских регионов разыграли медали в семи видах спорта
Местами на дорогах гололедица