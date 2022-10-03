Улан-удэнцам показали пожарный кроссфит

















1 октября на территории торгово-развлекательного центра «Пионер» в Улан-Удэ состоялся военно-патриотический фестиваль «Одон». Организаторы подготовили несколько площадок, направленных на патриотическое воспитание молодёжи и привлечение подростков к военным профессиям и силовым структурам.У посетителей была возможность познакомиться с образцами вооружения, специальной и военной техникой, увидеть показательные выступления представителей различных силовых структур.Главное управление МЧС России по Бурятии представило пожарную технику: автоколенчатый подъёмник, автоцистерны и автомобиль первой помощи.Пожарные продемонстрировали присутствующим элементы силового многоборья (пожарный кроссфит), атлеты выполнили несколько силовых упражнений одно за другим в полном обмундировании, которое весит около 20 кг.Завершением выступления стала ликвидация возгорания легковоспламеняющейся жидкости в костюмах ТОК-200 с применением пеногенератора ГПС-600, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.