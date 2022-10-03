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Улан-удэнцам показали пожарный кроссфит

Улан-удэнцам показали пожарный кроссфит
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожарные участвовали в военно-патриотическом фестивале «Одон»

1 октября на территории торгово-развлекательного центра «Пионер» в Улан-Удэ состоялся военно-патриотический фестиваль «Одон». Организаторы подготовили несколько площадок, направленных на патриотическое воспитание молодёжи и привлечение подростков к военным профессиям и силовым структурам.

У посетителей была возможность познакомиться с образцами вооружения, специальной и военной техникой, увидеть показательные выступления представителей различных силовых структур.



Главное управление МЧС России по Бурятии представило пожарную технику: автоколенчатый подъёмник, автоцистерны и автомобиль первой помощи.

Пожарные продемонстрировали присутствующим элементы силового многоборья (пожарный кроссфит), атлеты выполнили несколько силовых упражнений одно за другим в полном обмундировании, которое весит около 20 кг.

Завершением выступления стала ликвидация возгорания легковоспламеняющейся жидкости в костюмах ТОК-200 с применением пеногенератора ГПС-600, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. 


пожарные учения

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