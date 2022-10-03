Погода сегодня будет ненастной
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 октября, в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью по Прибайкалью до умеренного.
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 14-17 м/с. Температура днём +2,+7, местами -3,+2.
В Улан-Удэ утром небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура +2,+4.
Мокрый снег пройдёт в Бурятии 3 октября
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Очередной рекорд на Байкале поставил 24-кратный чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов
Как отмечают сами ветераны, им больше нравится называть этот день Днём мудрости
Произведения художника – это прекрасная иллюстрация многих красивых и мудрых традиций и обычаев бурятского народа
Книгу решили издать его потомки
Ранее проход был закрыт по решению районной комиссии
В финале спортсмен уступил представителю Северной Осетии
Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!»
670 финалистов из 73 российских регионов разыграли медали в семи видах спорта
Местами на дорогах гололедица
Мужчина хранил оружие 17 лет
Тропа включает пешеходные и велосипедные маршруты
Первый осенний месяц через объектив Сергея Тарасенко
Для пенсионеров устроили концерт и вручили подарки
Врач-эндокринолог дала рекомендации, как отсрочить развитие диабета
На большей части республики снег