Мокрый снег пройдёт в Бурятии 3 октября

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Погода сегодня будет ненастной



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 3 октября, в республике переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью по Прибайкалью до умеренного.



Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах до 14-17 м/с. Температура днём +2,+7, местами -3,+2.



В Улан-Удэ утром небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура +2,+4.



