Ветеранов Бурятии поздравили с Днём пожилого человека

Как отмечают сами ветераны, им больше нравится называть этот день Днём мудрости
1 октября свой праздник отмечают люди старшего поколения. Также 21 октября отметил 35-летие со дня основания Совет ветеранов. Торжественное чествование ветеранов всех отраслей состоялось в театре Бурятской драмы, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Дорогие ветераны, уважаемые земляки, искренне вас поздравляю с вашим праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения, силы, бодрости и открытости для общения с нашим молодым поколением. Почёт вам и уважение, - поздравил ветеранов Алексей Цыденов.
Как отмечают сами ветераны, им больше нравится называть этот день Днём мудрости.
- Сегодня день заслуженных людей, которые с большим опытом и могут поделиться своими знаниями, умениями и опытом. Хочется, чтобы наши молодёжь была такая же дружная, как и мы своё время. Все годы мы друг другу помогали. И я желаю молодёжи всех успехов, благ, чтобы они трудились от всей души и жили хорошо, - рассказала ветеран, заслуженный учитель Бурятии, почётный работник РФ Галина Атанова.
В праздничный день за многолетний труд и преданность делу ветераны получили государственные награды отраслевых министерств и ведомств.
35 лет назад была создана Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов (Совет ветеранов). Сегодня республиканский совет ветеранов – одна из самых авторитетных общественных организацией в республике, объединяющей ветеранские организации во всех муниципальных образованиях республики.
Самые активные ветераны были награждены нагрудным почётным знаком Всероссийской организации ветеранов и нагрудным знаком «Почётный ветеран Бурятии».
В Бурятии сегодня проживает более 187 тысяч жителей пенсионного возраста. Кроме пенсии на социальную поддержку пожилых граждан ежегодно направляется более 2,6 млрд рублей. Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» в республике внедряется система долговременного ухода. Также идёт строительство пансионата для пожилых людей в Улан-Удэ.
Ветеранов Бурятии поздравили с Днём пожилого человека
Общество, Фото:
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