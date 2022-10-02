В Санкт-Петербурге открылась выставка бурятского художника Цыденова

Общество, Фото: Государственный музей истории религии

Произведения художника – это прекрасная иллюстрация многих красивых и мудрых традиций и обычаев бурятского народа



В Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге открылась выставка «Ветер удачи», представляющую живопись и графику бурятского художника Анатолия Хышиктуевича Цыденова. Выставка приурочена к Году культурного наследия народов России.



Анатолий Цыденов родился в 1964 году в Курумканском районе Бурятии. Профессиональное образование получил в Улан-Удэнском педагогическом училище, Улан-Баторском художественном училище «Соёл» (Монголия) и Восточно-Сибирской академии культуры и искусств. Является постоянным участником региональных, всероссийских и международных художественных выставок. Произведения художника находятся в Национальном музее Бурятии, Усть-Ордынском окружном краеведческом музее и в частных коллекциях в России, Монголии, Австрии, США. Член Союза художников России с 2017 года.



На выставке представлены живописные и графические работы, созданные на протяжении всего творческого пути художника. Источником его вдохновения стала бурятская мифология, обычаи и традиции народов Бурятии, буддийские художественные образы и символика.



В экспозицию вошло 60 произведений мастера, написанных в стиле «Буряад Зураг», «Монгол Зураг». Этот стиль берет начало в буддийской живописи, для которой характерны плоскостность, отсутствие светотени и перспективы, условность и обобщение. Свои законы композиции, использование декора – национального орнамента и узора, синтез буддийской иконописи и светской живописи нашли применение в замысловатых произведениях художника. Работы Цыденова полны символов и подтекстов.



Мифы и легенды бурятского народа всегда интересовали автора и сопровождали его с раннего детства. Лейтмотивом многих из них было трепетное отношение к истории своего рода, почитание прародителей. Так, эхиритские рода, по преданиям, являются потомками Пестрого Налима (Эреэн Гутар – бур). Сивый Бык (Буха-Ноён – бур) – прародитель булагатских племен. А Птица Лебедь (Хун шубуун – бур) – родовой тотем у хори-бурят и хонгодоров. Буряты считают, что белый лебедь приносит на крыльях счастье, богатство и процветание своим земным потомкам.



Произведения Цыденова – это прекрасная иллюстрация многих красивых и мудрых традиций и обычаев бурятского народа. Например, в работе «Установка сэргэ» автор воплотил традицию баргузинских бурят установки коновязи в день свадьбы сына. Когда солнце только появлялось на горизонте, мужчины-старейшины рода со стороны отца, устанавливали заранее подготовленную коновязь. Перед тем, как поставить коновязь, произносили благопожелания молодой семье и делали подношения духам местности. В этот момент благоприятным знаком является присутствие играющих детей рядом. Конусообразная верхушка коновязи должна быть не острой, чтобы «не поранить Небо», на ней делаются зарубки, согласно количеству женатых сыновей. На свадьбе старшего сына ставится одна зарубка, второго – две зарубки и т.д. Таким образом, по количеству зарубок на сэргэ возле дома можно понять, сколько женатых сыновей в той или иной семье.



Выставка будет работать до 23 октября.





Возрастное ограничение 6+



