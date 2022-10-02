В Бурятии презентовали сборник стихотворений ветерана

Общество, Фото: предоставлено районной администрацией

Книгу решили издать его потомки



30 сентября в Дырестуйской школе в Джидинском районе Бурятии прошла презентация книги Жигмытова Доржи Жигмытовича «Сэдьхэлэйм дуун» (Струны моей души).



Доржи Жигмытович родился 15 февраля 1914 года. Он был ветераном боев на Халхин-Голе, участником Великой Отечественной войны, ветераном труда.



Его дети, внуки, правнуки гордятся своим отцом, дедом, прадедом. Обнаружив исписанные пожелтевшие школьные тетради с неизданными стихами, потомки на семейном совете решили издать книгу о нём и его творчестве.



В книгу вошли 117 стихотворений, написанных на бурятском языке, некоторые - на сартульском диалекте.



- Во многом это заслуга родных Доржи Жигмытовича и авторов этой замечательной книги Нины Дамбиевой и Любови Жимбуевой. Ведь они проделали огромную работу по обработке рукописей, которые были написаны автором во время полной потери зрения. Они выполнили работу по распознаванию, систематизации личных документальных источников. При этом стихотворная форма и авторский стиль оставлены неизменными, - рассказали в администрации Джидинского района.



Сама книга содержит богатую биографию Доржи Жигмытовича, интересные и редкие документы, личные фотографии, родословную поэта, и, конечно, сами произведения, написанные в хронологической последовательности.



На презентации книги провели конкурс чтецов на призы, которые учредили родные поэта. Дети познакомились с творчеством Доржи Жигмытова.



