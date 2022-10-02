Борец из Бурятии завоевал серебро первенства России





В Ханты-Мансийске завершилось первенство России по вольной борьбе, участвовали в котором спортсмены до 23 лет.Лишь один представитель Бурятии сумел завоевать медаль. Жаргал Баяндуев стал серебряным призёром в весовой категории до 57 кг (кстати, это олимпийский вес).В борьбе за выход в финал Жаргал оказался сильнее борца из Кабардино-Балкарии Рустам Жилясова.К сожалению, в финале Жаргал Баяндуев уступил спортсмену из Республики Северная Осетия-Алания Артёму Гобаеву.Золотую медаль первенства России завоевал представляющий Иркутскую область Александр Балтуев. В финале он одержал победу над спортсменом из Дагестана Умаром Муталиевым.