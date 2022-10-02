Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!»
Бурятия попала в проект «Футбольная страна», организаторами которого являются ОАО «РЖД» и ФК «Локомотив».
Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!» В небольших городах и посёлках России от Калининграда до Камчатки появятся 30 обновлённых футбольных коробок.
Всего в проекте примут участие 27 городов в 19 регионах России. В их число вошли посёлок Новый Уоян Северо-Байкальского района и посёлок Таксимо Муйского района Бурятии. Там футбольные коробки модернизируют в 2023 году.
Кстати, Новый Уоян (население около трёх тысяч человек) стал самым маленьким населённым пунктом, попавшим в проект «Футбольная страна». Самым крупным участником стала Чита (350 тысяч человек).
Открытие всех обновлённых площадок пройдёт при участии действующих игроков, а также ветеранов московского футбольного клуба «Локомотив».
Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!»
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