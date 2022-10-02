02 октября

01 октября

30 сентября

Популярное

Бурятия попала в проект «Футбольная страна»

Бурятия попала в проект «Футбольная страна»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!»

Бурятия попала в проект «Футбольная страна», организаторами которого являются ОАО «РЖД» и ФК «Локомотив».

Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!» В небольших городах и посёлках России от Калининграда до Камчатки появятся 30 обновлённых футбольных коробок.


Всего в проекте примут участие 27 городов в 19 регионах России. В их число вошли посёлок Новый Уоян Северо-Байкальского района и посёлок Таксимо Муйского района Бурятии. Там футбольные коробки модернизируют в 2023 году.

Кстати, Новый Уоян (население около трёх тысяч человек) стал самым маленьким населённым пунктом, попавшим в проект «Футбольная страна». Самым крупным участником стала Чита (350 тысяч человек).

Открытие всех обновлённых площадок пройдёт при участии действующих игроков, а также ветеранов московского футбольного клуба «Локомотив». 
спорт футбол

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия попала в проект «Футбольная страна»
Бурятия попала в проект «Футбольная страна»
Общество, 02.10.2022
Девиз проекта – «Большая футбольная страна начинается с маленькой футбольной коробки!»
Сборная Бурятии завоевала медаль на Спартакиаде пенсионеров России
Сборная Бурятии завоевала медаль на Спартакиаде пенсионеров России
Общество, 02.10.2022
670 финалистов из 73 российских регионов разыграли медали в семи видах спорта
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 02.10.2022
Местами на дорогах гололедица
На Байкале открылась новая экотропа
На Байкале открылась новая экотропа
Общество, 01.10.2022
Тропа включает пешеходные и велосипедные маршруты 
Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2022
Общество, 01.10.2022
Первый осенний месяц через объектив Сергея Тарасенко  
В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днём пожилого человека
В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днём пожилого человека
Общество, 01.10.2022
Для пенсионеров устроили концерт и вручили подарки 
Тункинский врач рассказала о профилактике сахарного диабета
Тункинский врач рассказала о профилактике сахарного диабета
Общество, 01.10.2022
Врач-эндокринолог дала рекомендации, как отсрочить развитие диабета 
1 октября в Бурятии холодно
1 октября в Бурятии холодно
Общество, 01.10.2022
На большей части республики снег 
Этномузей объявил акцию для учителей Бурятии
Этномузей объявил акцию для учителей Бурятии
Общество, 30.09.2022
Музей поздравляет всех педагогов с наступающим профессиональным праздником
В Улан-Удэ осуждённые поздравили пожилых родственников с праздником
В Улан-Удэ осуждённые поздравили пожилых родственников с праздником
Общество, 30.09.2022
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября
В Улан-Удэ выступит виртуозный квартет саксофонистов
В Улан-Удэ выступит виртуозный квартет саксофонистов
Общество, 30.09.2022
В программе выступления каждый зритель найдёт что-то «своё»
В Бурятии дети пристыдили взрослых за мусор в лесу
В Бурятии дети пристыдили взрослых за мусор в лесу
Общество, 30.09.2022
Дети и лесники собрали 10 мешков мусора
Александр Поветкин раскрыл забайкальцам секрет побед
Александр Поветкин раскрыл забайкальцам секрет побед
Общество, 30.09.2022
В регионе проходит чемпионата России по боксу
В Бурятии ушёл из жизни известный эколог Геннадий Янкус
В Бурятии ушёл из жизни известный эколог Геннадий Янкус
Общество, 30.09.2022
Вся жизнь Геннадия Янкуса была посвящена Баргузинскому заповеднику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^