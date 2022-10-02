Сборная Бурятии завоевала медаль на Спартакиаде пенсионеров России

670 финалистов из 73 российских регионов разыграли медали в семи видах спорта



В Тольятти определились победители VII Спартакиады пенсионеров России. В ней участвовали 670 человек из 73 регионов.



Соревнования проходили в семи видах спорта: лёгкая атлетика (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.



Сборная пенсионеров Бурятии завоевала бронзовую медаль в дартсе. Победу здесь одержала команда Сахалинской области, серебро – у Самарской области.



Также сборную пенсионеров Бурятии поощрили в специальной номинации «За национальный и самобытный колорит, представленный на параде участников» (вне зачёта).



К сожалению, в общекомандном первенстве сборная Бурятии не смогла оказаться призёром. Золото VII Спартакиады завоевала команда пенсионеров Санкт-Петербурга. Серебро выиграли пенсионеры из Тюменской области, бронзу – представители Челябинской области. Сборная Самарской области, принимавшей Спартакиаду, – в пятерке сильнейших. В комбинированной эстафете лучшей стала команда Забайкальского края.



Все призёры соревнований получили медали и грамоты министерства спорта Российской Федерации.



Самыми возрастными спортсменами стали Валентина Лукашеня (83 года, Калуга) и Александр Антипин (82 года, Саранск, Республика Мордовия). При этом Валентина Лукашеня нарушила традицию, по которой самые старшие финалисты сражаются в шахматы. В составе команды Калужской области она выступала в дисциплине «лёгкая атлетика» и пробежала 1000 метров за 5 минут 48,19 секунд, а также подтвердила золотой значок ГТО, выполнив два упражнения на максимальные 100 баллов.



- Спартакиада пенсионеров России – это прежде всего соревнования спортсменов-любителей. Одни из них занимаются физкультурой и спортом всю жизнь, другие пришли к этому недавно. У них разные условия: одни живут в больших городах, другие – в отдалённых сёлах, многие продолжают работать. Их объединяет главное – желание жить активно, их пример вдохновляет: если могу я, то можешь и ты! – отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.



Справка:



Спартакиада пенсионеров России – самое масштабное в Европе спортивное мероприятие для лиц старшего возраста. Спартакиада проводится с 2014 года по инициативе министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России в три этапа: отборочные муниципальные и региональные соревнования и всероссийский финал.



Возраст участников – мужчины 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше. Спартакиада проводится среди спортсменов-любителей: по правилам участники должны иметь квалификацию не выше кандидата в мастера спорта. Согласно положению, в составе региональной команды девять человек: восемь спортсменов и один руководитель.



