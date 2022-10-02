Местами на дорогах гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 октября по республике облачно с прояснением, местами осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +1,+6, местами 0,-5. Местами на автодорогах гололедица.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +2,+4.
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина хранил оружие 17 лет
Тропа включает пешеходные и велосипедные маршруты
Первый осенний месяц через объектив Сергея Тарасенко
Для пенсионеров устроили концерт и вручили подарки
Врач-эндокринолог дала рекомендации, как отсрочить развитие диабета
На большей части республики снег
Музей поздравляет всех педагогов с наступающим профессиональным праздником
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября
В программе выступления каждый зритель найдёт что-то «своё»
Дети и лесники собрали 10 мешков мусора
В регионе проходит чемпионата России по боксу
Вся жизнь Геннадия Янкуса была посвящена Баргузинскому заповеднику
Израсходовано порядка 53,6 млн рублей
Поддержать приют для собак «Надежда» может каждый желающий
Речь идёт о ликвидации свалки в Тункинском районе