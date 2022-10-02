В Бурятии сохранится холодная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами на дорогах гололедица



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 октября по республике облачно с прояснением, местами осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +1,+6, местами 0,-5. Местами на автодорогах гололедица.



В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +2,+4.



