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В Бурятии сохранится холодная погода

В Бурятии сохранится холодная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами на дорогах гололедица

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 октября по республике облачно с прояснением, местами осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +1,+6, местами 0,-5. Местами на автодорогах гололедица.

В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +2,+4.

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