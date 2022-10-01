Тропа включает пешеходные и велосипедные маршруты
27 сентября во Всемирный день туризма в Байкальске провели экскурсию для туристского сообщества по первой полноценной экологической тропе на территории города. Участниками экскурсии стали жители города, занимающиеся активным туризмом и краеведением. Об этом сообщается на сайте «Байкал.Центра».
Тропа под названием «Байкальская верста» обустроена под эгидой «Байкал.центра» при поддержке администрации города и волонтёрских организаций «Большая Байкальская тропа - Бурятия» и «Байкальский проект».
- «Байкальская верста» — это новое место для отдыха и туризма в Байкальске. Тропа включает пешеходные и велосипедные маршруты, которые соединяют между собой три площадки для семейного отдыха и шесть обзорных площадок с интересными видами, - отметила экскурсовод Татьяна Антончик.
Тропа соединила микрорайон Гагарина через «Мост доброй надежды» на реке Солзан с пирсом на озере Байкал. Название «Байкальская верста» происходит от длины обустроенных маршрутов разных видов, которая составила 1803 метра, что немного больше длины русской версты.
Это первая экологическая тропа на побережье Южного Байкала, которая создана по принципу природного построения: при её обустройстве используются только природные материалы: камень, песок, дерево.
На Байкале открылась новая экотропа
Общество, Фото:
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