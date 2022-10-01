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В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днём пожилого человека

В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днём пожилого человека
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Для пенсионеров устроили концерт и вручили подарки

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии чествовали тружеников тыла Великой Отечественной войны, детей войны и ветеранов подразделений.

Заместитель начальника территориального управления полковник Василий Лосев поздравил ветеранов внутренних войск на дому, вручил им подарки и выразил слова благодарности за стойкость, мужество и бесценный труд.


А для ветеранов службы организовали праздничный концерт с выступлением личного состава, где временно исполняющие обязанности начальника управления Росгвардии полковник полиции Павел Галкин и начальника управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Буинов поздравили гостей, вручили подарки и благодарственные письма с пожеланиями долгих лет жизни и здоровья.



Также в районных подразделениях прошли мероприятия в честь праздника. Руководители подразделений вневедомственной охраны с председателями районных Советов ветеранов поздравили семьи ветеранов в Хоринском, Кижингинском и Закаменском районах, сообщает пресс-служба ведомства. 







Росгвардия день пожилого человека

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