В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днём пожилого человека

















Также в районных подразделениях прошли мероприятия в честь праздника. Руководители подразделений вневедомственной охраны с председателями районных Советов ветеранов поздравили семьи ветеранов в Хоринском, Кижингинском и Закаменском районах, сообщает пресс-служба ведомства.































Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Бурятии чествовали тружеников тыла Великой Отечественной войны, детей войны и ветеранов подразделений.Заместитель начальника территориального управления полковник Василий Лосев поздравил ветеранов внутренних войск на дому, вручил им подарки и выразил слова благодарности за стойкость, мужество и бесценный труд.А для ветеранов службы организовали праздничный концерт с выступлением личного состава, где временно исполняющие обязанности начальника управления Росгвардии полковник полиции Павел Галкин и начальника управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Буинов поздравили гостей, вручили подарки и благодарственные письма с пожеланиями долгих лет жизни и здоровья.