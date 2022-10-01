Тункинский врач рассказала о профилактике сахарного диабета



Чтобы отсрочить осложнения диабета, Александра Бильгатурова советует:



1. Правильное сбалансированное питание. Нужно постараться уменьшить потребление углеводов, чтобы не перегружать поджелудочную железу (которая, напомним, выделяет инсулин), а также уменьшить количество потребляемых ежедневно калорий, чтобы сохранять хорошую форму.



2. Для профилактики диабета нужно свести к минимуму или вовсе изъять из меню легкоусвояемые углеводы, такие как сахар и любые продукты, содержащие сахар (печенье, ненатуральные соки).



3. Основой питания должны стать сложные углеводы и еда, включающая растительные волокна. В целом диета должна выглядеть следующим образом: 60% сложных углеводов, 20% жиров (при этом 50-70% из них должны приходиться на растительные масла), 20% белков. Предпочтение стоит отдать птице, малокалорийной рыбе, овощам, несладким сокам. Следует ограничить потребление макаронных и мучных изделий, пряных, острых и копчёных блюд. Жареную еду нужно заменить отварной, запечённой или тушёной. Восполнить дефицит сладких продуктов можно с помощью сахарозаменителей.



4. Ежедневные физические нагрузки. Профилактика сахарного диабета будет эффективной, только если каждый день выкраивать, хотя бы полчаса на занятия физкультурой. Физические нагрузки благотворно влияют на обменные процессы, благодаря им усиливается расщепление жиров, улучшается жировой состав крови, существенно снижается масса тела.



5. Регулярно проходить медицинские обследования. Для людей, состоящих в группе риска (наследственная предрасположенность к сахарному диабету, гиперлипидемия, избыточная масса тела, ожирение, артериальная гипертензия, несбалансированное питание, низкая физическая активность, курение, в анамнезе инсульты, инфаркты)



6. Максимально приблизить свои показатели углеводного и жирового обмена к рекомендованным, поддерживать нормальный уровень артериального давления;



7. Своевременно проводить коррекцию дозы инсулина и таблеток для снижения сахара крови совместно с врачом, при декомпенсации диабета или тяжёлых заболеваниях внутренних органов (вне зависимости от типа) показана интенсифицированной инсулинотерапии, госпитализация в стационар.



8. Находиться под наблюдением эндокринолога и смежных специалистов (окулист, нефролог, кардиолог, невропатолог) Для профилактики сахарного диабета врачи советуют регулярно ходить пешком 30 и более минут, кататься на велосипеде, заниматься танцами, плаванием, футболом и другими видами спорта.



- Соблюдая рекомендации по профилактике сахарного диабета, Вы одновременно достигаете нескольких целей, улучшите качество жизни и продлите её на долгие годы без осложнений диабета. Будьте здоровы, - пожелала врач Тункинской ЦРБ Александра Бильтагурова.



Сахарный диабет - опасное хроническое заболевание, связанное с повышенным уровнем глюкозы в крови. Врач-эндокринолог Тункинской центральной районной больницы Александра Бильтагурова рассказала, как можно облегчить симптомы этого недуга.- Повышенное количество сахара крови приводит к засахариванию тканей. Что приходит к нарушению проницаемости сосудов, через которые попадает избыточное количество сарана крови, образуя такие продукты, которые ткани не могут утилизировать, которое приводит к наполнению. Вызывая воспалительные процессы в организме, которые сопутствуют усугублению гипертонии, микротромбозов, дислипидемию, которое приводит к накоплению, - рассказала врач.Специалист отмечает, что поражение микрососудов лежит в основе трёх частых и тяжёлых проявлений сахарного диабета:- Ретинопатия - это поражение сосудов глаз, которая может привести к потере зрения. Нефропатии - это поражение сосудов почек, которое может привести к заместительной почечной терапии. Нейропатии - это поражение нервных волокон, которое в дальнейшем может привести к синдрому длительного сдавления, к поражением нервов внутренних органов, - объясняет Бильтагурова.С поражением микрососудов связано также плохое заживление ран; даже при небольших повреждениях кожи могут образовываться глубокие легко инфицирующийся язвы, особенно на ногах, подмечают специалисты.- Интенсивный контроль за содержанием глюкозы в крови (гликемии) позволяет предотвращать или отсрочивать многие из осложнений, но, однажды возникнув, они уже необратимы, - считает тункинский врач.Осложнение сахарного диабета (макроангиопатия) включают в себя атеросклероз (заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму) крупных сосудов, который может сильно осложниться. «Поражением крупных сосудов приходит к заболеваниям сердца, сосудов головного мозга, поражением сосудов ног», добавляет врач.Ещё одним тяжёлым осложнением является нарушение иммунитета, обусловленное прямыми влияниями гипергликемии на клетки иммунной системы, объясняет специалист.Пациенты с диабетом частично восприимчивы к бактериальным и грибковым инфекциям.