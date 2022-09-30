Улан-удэнские компании помогают приюту для бездомных животных

Ранее «Байкал-Daily» сообщал о необычном блоге приюта для бездомных собак «Надежда». Руководитель приюта делится не только бытовыми рутинными моментами, но и рассказывает интересные истории из жизни своих подопечных.
Накануне в «Надежду» приехали представители одной из сетей фастфуда для проведения благотворительной акции. С собой они привезли 10 кг «Геркулеса» и 50 кг сухого корма.
- Хочу искренне поблагодарить за акцию добра. Спасибо большое от всех наших питомцев за такую очень нужную поддержку. Ведь у нас очень много щенков, а также возрастных и ослабленных собачек, - поделилась руководитель приюта «Надежда» Виолетта Краснобаева.
Помимо вручения гостинцев для собак, представители компании сами приняли участие в кормёжке и пообщались с питомцами приюта.
Руководитель приюта поблагодарила участников акции за неравнодушие, а те, в свою очередь, пообещали обязательно приехать вновь.
Виолетта Краснобаева отмечает, что приют всегда рад любой помощи от неравнодушных, ведь большое количество собак требует значительных затрат.
Помочь приюту может любой желающий. Питомцам всегда требуются корма, медицинские препараты и игрушки. Контактный телефон: +7 (908) 597 47 50.