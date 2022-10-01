1 октября в Бурятии холодно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На большей части республики снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 1 октября ночью по республике на большей части территории, днём местами осадки в виде мокрого снега и снега, ночью местами сильные осадки. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -4,-9, днём 0,+6.



В Улан-Удэ ночью умеренный, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью около 0, днём +2,+4

