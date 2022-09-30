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В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли водителя с гипертоническим кризом

В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли водителя с гипертоническим кризом
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
«Вы оказались ангелами-хранителями!» - благодарят близкие улан-удэнца

Днём 18 сентября в Кабанском районе Бурятии экипаж ГИБДД – заместитель командира взвода старший лейтенант полиции Алексей Буянтуев и инспектор ДПС старший лейтенант Эдуард Сыбенов – спасли водителя с гипертоническим кризом.

К ним за помощью обратился водитель автомобиля «Хонда», который мужчина нуждался в экстренной медицинской помощи. Самостоятельно управлять иномаркой он не мог. Полицейские сообщили об автомобилисте в больницу и, не дожидаясь врачей, решили сами доставить его к врачам.

Автоинспекторы помогли водителю пересесть на пассажирское сидение. Один из сотрудников сел за руль, второй сопровождал автомобиль на служебном транспорте.

37-летнего улан-удэнца доставили в больницу посёлка Селенгинск и передали медицинским работникам. Позже выяснилось, что у него случился гипертонический криз.

Со словами благодарности за своевременно оказанную мужчине помощь в ГИБДД обратилась его тётя.

- Вы (полицейские) оказались ангелами-хранителями моего племянника! Огромная сердечная благодарность от всей нашей семьи! Вашим родителям низкий поклон и пожелания всего самого наилучшего... Благодарим и крепко вас обнимаем, - сказала она.
ГИБДД водители

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