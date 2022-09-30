Улан-удэнцев зовут на Всероссийский день ходьбы

Любители здорового образа жизни соберутся в парке
1 октября в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ соберутся любители пешей ходьбы. Мероприятие пройдёт в рамках Всероссийского дня ходьбы. Начало в 11:00.
- Ходьба – идеальный вид спорта для поддержания здоровья и формы, а также самый свободный и доступный для всего населения, независимо от возраста и физической подготовки. Ждём всех завтра в 11.00! Пусть для каждого спорт станет нормой жизни, - сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Всероссийский день ходьбы был впервые организован в 2015 году. Тогда спортивный праздник стартовал в Петропавловске-Камчатском и прошёл по стране с востока на запад до Калининграда, охватив все 11 часовых поясов России.
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