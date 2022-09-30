В регионе проходит чемпионата России по боксу
Чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин 30 сентября во время пресс-конференции по поводу старта чемпионата России по боксу в Забайкальском крае раскрыл журналистам секрет побед.
- Терпение и труд. Всегда будет тяжело, будет не получаться, но нужно терпеть, трудиться и много работать. Человек, который стремится, тренируется, работает, у него всё равно получится. Никогда не сдаваться. Будут мысли: «Может, не делать». Но нужно преодолеть себя и идти дальше, - сказал Александр Поветкин.
Чемпион мира по версии профессиональной боксёрской ассоциации IBO Александр Бахтин также дал совет спортсменам.
- Ставить цель перед собой и идти к ней, не сворачивая. Тогда всё получится, - сказал боксёр.
Бои чемпионата России по боксу стартуют 30 сентября во дворце «Мегаполис-спорт». На соревнования приехали более 300 спортсменов и 64 субъектов страны. Победители получат по 1,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд составит 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
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Александр Поветкин раскрыл забайкальцам секрет побед
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