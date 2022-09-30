Пожилым улан-удэнцам рассказали об инновациях в медицине

Состоялась прошла научно-практическая конференция



Сегодня в Улан-Удэ прошла научно-практическая конференция «Российские инновационные разработки - путь к здоровью нации для активного долголетия». Она посвящена Году здоровья и активного долголетия, сообщили в администрации города.



На конференции были обсуждены актуальные вопросы применения пептидных биорегуляторов, способствующих улучшению здоровья и повышения качества жизни.



Спикерами выступили представители Института общей и экспериментально биологии СО РАН Бурятского государственного университета и учёные Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии.



- Мы впервые проводим такую конференцию с широким участием научных кругов. Хотелось бы пожелать успешного проведения конференции, чтобы мы - участники, слушатели получили необходимую для нас информацию и применяли её, сохраняя свое долголетие и качество жизни, - отметил председатель городского совета ветеранов Валерий Очиров.



На конференции Валерию Очирову вручили медаль первой степени «За заслуги перед здравоохранением Бурятии».





