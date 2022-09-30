Гололёд образовался на дорогах Иркутской области







Непогода в регионе сохранится также в выходные дни. 1 октября ночью местами по области, 2 октября ночью в северо-восточных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.



- Учитывайте предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях при планировании поездок на дальние расстояния! – предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области.



Как сообщал «Байкал-Daily», штормовое предупреждение



На перевалах автодорог также ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.





Непогода в регионе сохранится также в выходные дни. 1 октября ночью местами по области, 2 октября ночью в северо-восточных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.- Учитывайте предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях при планировании поездок на дальние расстояния! – предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области.Как сообщал «Байкал-Daily», штормовое предупреждение передано и в Бурятии . Вечером 30 сентября по юго-западу и южному Прибайкалью ожидается ухудшение погоды. 1 октября на территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные.На перевалах автодорог также ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.

В северных районах Иркутской области уже несколько раз выпадал снег; в пятницу, 30 сентября, на дорогах появилась гололедица.В частности, погода ухудшилась в Братском районе, где всё засыпало снегом.- Экипажи ДПС оперативно выставлены на участки дорог в проблемных местах, где осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.