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Гололёд образовался на дорогах Иркутской области

Гололёд образовался на дорогах Иркутской области
Общество, 
На дорогах работают экипажи ДПС

В северных районах Иркутской области уже несколько раз выпадал снег; в пятницу, 30 сентября, на дорогах появилась гололедица.

В частности, погода ухудшилась в Братском районе, где всё засыпало снегом.

- Экипажи ДПС оперативно выставлены на участки дорог в проблемных местах, где осуществляют регулирование дорожного движения и обеспечивают безопасность, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

 
Непогода в регионе сохранится также в выходные дни. 1 октября ночью местами по области, 2 октября ночью в северо-восточных районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

- Учитывайте предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях при планировании поездок на дальние расстояния! – предупреждают в ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», штормовое предупреждение передано и в Бурятии. Вечером 30 сентября по юго-западу и южному Прибайкалью ожидается ухудшение погоды. 1 октября на территории республики ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные.

На перевалах автодорог также ожидается гололедица, снежные накаты, заносы.


гололёд дороги

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