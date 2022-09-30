Проработать вопрос обещал заместитель руководителя Росрыболовства
Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов приехал с рабочим визитом в Бурятию. Он предложил использовать в республике практику других регионов, когда добровольцы вместе с инспекторами выходят в рейды по охране нереста рыбы.
Соколов выразил желание проработать вопрос реализации этой практики в Бурятии, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.
- Пообщался с инспекторами рыбоохраны, спросил, есть ли общественное участие. В других регионах высока доля людей, которые готовы помогать рыбоохране. Действует такая практика – один инспектор и с ним доброволец, который ему помогает. На водоём нельзя выходить одному, обязательно должно быть два-три человека в катере. В Бурятии такая практика не реализуется. Недорабатываем в части пропаганды этого дела. Будем прорабатывать этот вопрос, чтобы больше привлекать общественность, - заявил замглавы Росрыболовства.
По словам министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, в этом году выставлено 11 постов рыбоохраны. Участки патрулируются вместе с сотрудниками МВД.
На помощь рыбоохране были направлены беспилотные летательные аппараты, что существенно повышает выявляемость нарушителей.
В этом году специалисты отловят 75 тонн омуля, который поедет на Большереченский рыболовный завод для дальнейшего воспроизводства. Всего планируется получить около 1 млрд икринок для инкубации. Весной – с апреля по май – следующего года в Байкал выпустят до 800 млн личинок омуля.
В Бурятии к охране омуля предложили привлечь добровольцев
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