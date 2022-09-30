30 сентября

29 сентября

Популярное

В Бурятии к охране омуля предложили привлечь добровольцев

В Бурятии к охране омуля предложили привлечь добровольцев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проработать вопрос обещал заместитель руководителя Росрыболовства

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов приехал с рабочим визитом в Бурятию. Он предложил использовать в республике практику других регионов, когда добровольцы вместе с инспекторами выходят в рейды по охране нереста рыбы.

Соколов выразил желание проработать вопрос реализации этой практики в Бурятии, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

- Пообщался с инспекторами рыбоохраны, спросил, есть ли общественное участие. В других регионах высока доля людей, которые готовы помогать рыбоохране. Действует такая практика – один инспектор и с ним доброволец, который ему помогает. На водоём нельзя выходить одному, обязательно должно быть два-три человека в катере. В Бурятии такая практика не реализуется. Недорабатываем в части пропаганды этого дела. Будем прорабатывать этот вопрос, чтобы больше привлекать общественность, - заявил замглавы Росрыболовства.

По словам министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, в этом году выставлено 11 постов рыбоохраны. Участки патрулируются вместе с сотрудниками МВД.

На помощь рыбоохране были направлены беспилотные летательные аппараты, что существенно повышает выявляемость нарушителей.

В этом году специалисты отловят 75 тонн омуля, который поедет на Большереченский рыболовный завод для дальнейшего воспроизводства. Всего планируется получить около 1 млрд икринок для инкубации. Весной – с апреля по май – следующего года в Байкал выпустят до 800 млн личинок омуля.

омуль браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии к охране омуля предложили привлечь добровольцев
В Бурятии к охране омуля предложили привлечь добровольцев
Общество, 30.09.2022
Проработать вопрос обещал заместитель руководителя Росрыболовства
Улан-удэнцы смогут проверить свою музыкальную грамотность
Улан-удэнцы смогут проверить свою музыкальную грамотность
Общество, 30.09.2022
Всеобщий музыкальный диктант впервые пройдёт в Улан-Удэ
Раскрыто назначение длинной арочной стенки на Кругобайкалке
Раскрыто назначение длинной арочной стенки на Кругобайкалке
Общество, 30.09.2022
Об этом рассказали в «Заповедном Прибайкалье»
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество, 30.09.2022
Ожидается мокрый снег, местами сильный
В Улан-Удэ горсовет помог отцу-одиночке с покупкой бытовой техники
В Улан-Удэ горсовет помог отцу-одиночке с покупкой бытовой техники
Общество, 30.09.2022
В дальнейшем семье планируют помочь детям с одеждой к зиме, сказал депутат горсовета Сергей Бурдиков
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал до 50
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал до 50
Общество, 30.09.2022
Заболеваемость идёт на спад
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых
Общество, 30.09.2022
Пансионат строится в форме полусолнца и будет состоять из 10 блоков
Глава Бурятии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации
Глава Бурятии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации
Общество, 30.09.2022
Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются
В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость
В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость
Общество, 30.09.2022
После кулинарных соревнований приготовленное съели 
В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
Общество, 29.09.2022
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс 
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
Общество, 29.09.2022
В МЧС прошли очередные учения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^