Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2022

Первый осенний месяц через объектив Сергея Тарасенко





Тревожный сентябрь. Всё перекопано и перестраивается. Рекламные баннеры обещают избавить от бедности и вернуть гармонию. Городские тумбы обклеены афишами совместного концерта Майкла и Фрэдди. Дикие яблочки стукнуты морозом. Картошка на зиму заготовлена. В дацане на Верхней Берёзовке — Мистерия Цам.— На дорогах традиционные разливы после небольшого дождя. «Город для людей», ага. Но есть и позитивные новости (наверное, сбой в матрице): на Гагарина у Сагана и новой высотки нарисовали переход! Именно там, где все перебегали улицу с незапамятных времён. Рядом не забыли прикрутить камеру — нужно же как-то оправдать затраты, — размышляет фотограф Сергей Тарасенко.В переобновлённом сквере «Зодчий» новые светильники весьма оригинальной формы. У поликлиники на Каландаришвили установлен памятник врачам. Почему-то вспомнились миньоны и Цой с звездой по имени Солнце. Стены кричат: Руки фу! У Гостиных рядов новая скульптура Даши Намдакова — «мальчик с птичкой», реплика известной деревянной композиции Геннадия Васильева. Прилегающая к фонтану с фигурой мальчика территория непривычно пуста и переоплиточена. Наверное, когда-нибудь здесь опять вырастут деревья.В уютном дворике рядом с «птичками» на Арбате исчезает старое граффити. Новейшие рекламные щиты и некоторые таблички, оказывается, тоже были выполнены исчезающими чернилами! В опустевших парках моют надувные аттракционы.