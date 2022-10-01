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Прогулки по Улан-Удэ. Сентябрь 2022

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первый осенний месяц через объектив Сергея Тарасенко  

Тревожный сентябрь. Всё перекопано и перестраивается. Рекламные баннеры обещают избавить от бедности и вернуть гармонию. Городские тумбы обклеены афишами совместного концерта Майкла и Фрэдди. Дикие яблочки стукнуты морозом. Картошка на зиму заготовлена. В дацане на Верхней Берёзовке — Мистерия Цам.

— На дорогах традиционные разливы после небольшого дождя. «Город для людей», ага. Но есть и позитивные новости (наверное, сбой в матрице): на Гагарина у Сагана и новой высотки нарисовали переход! Именно там, где все перебегали улицу с незапамятных времён. Рядом не забыли прикрутить камеру — нужно же как-то оправдать затраты, — размышляет фотограф Сергей Тарасенко.

В переобновлённом сквере «Зодчий» новые светильники весьма оригинальной формы. У поликлиники на Каландаришвили установлен памятник врачам. Почему-то вспомнились миньоны и Цой с звездой по имени Солнце. Стены кричат: Руки фу! У Гостиных рядов новая скульптура Даши Намдакова — «мальчик с птичкой», реплика известной деревянной композиции Геннадия Васильева. Прилегающая к фонтану с фигурой мальчика территория непривычно пуста и переоплиточена. Наверное, когда-нибудь здесь опять вырастут деревья.

В уютном дворике рядом с «птичками» на Арбате исчезает старое граффити. Новейшие рекламные щиты и некоторые таблички, оказывается, тоже были выполнены исчезающими чернилами! В опустевших парках моют надувные аттракционы.
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