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В Улан-Удэ выступит виртуозный квартет саксофонистов

В Улан-Удэ выступит виртуозный квартет саксофонистов
Общество,  Фото:screenshot
В программе выступления каждый зритель найдёт что-то «своё»

12 октября в 18:30 в улан-удэнском концертно-театральном центре «Феникс» пройдёт концерт «Российского квартета саксофонистов», сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии.

- Этот музыкальный коллектив, состоящий из четырёх молодых, энергичных и талантливых исполнителей-виртуозов, вот уже на протяжении семи лет не перестаёт удивлять многомиллионную зрительскую аудиторию, как в России, так и за рубежом. Вниманию зрителей предоставляется необычный, редкий состав инструментов, захватывающая красота звучания, и, конечно же, высокий профессионализм исполнителей, - анонсируют организаторы.

«Российский квартет саксофонистов» — лауреаты телевизионного проекта канала Россия-Культура «Квартет 4х4» и победители Первого международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция».

Состав квартета: Владимир Кознов – сопрано-саксофон, Геннадий Полуяктов – альт-саксофон, Станислав Пялов – тенор-саксофон, Илья Богомол – баритон-саксофон.

В программе выступления каждый найдёт что-то «своё». Здесь представлены лучшие образцы классической музыки в аранжировке для саксофонов, популярные песни, танго, музыка из кинофильмов. Зрители услышат знаменитую часть «Пятой симфонии» Бетховена, томные танго Астора Пьяццоллы, стремительный «Танец с саблями» Арама Хачатуряна, легендарную «Богемскую рапсодию» Фредди Меркьюри, любимую музыку Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля» (12+) и др.



Возрастное ограничение 6+
музыканты

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