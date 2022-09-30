Об этом рассказали в «Заповедном Прибайкалье»
На Кругобайкальской железной дороге есть сооружение, которое было построено, но не использовалось. Речь о каменной арочной подпорной стенке, которая длиннее известной многим «Итальянская» на 102 километре. В заброшенном сооружении 11 арок, тогда как в популярной у туристов и фотографов локации всего восемь.
Объект длиной в 58,1 метра заметен с существующих железнодорожных путей и находится на 96 километре Кругобайкальской железной дороги. Облицовочный камень с него снят: его использовали для расположенного неподалёку моста. Сама стенка так и не была востребована, рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
- Подпорная стенка на 23 версте или современном 96 километре, была построена в мае-июне 1905 года под руководством итальянского подданного Фракаролли. Её стоимость – 49 073 дореволюционных рубля. В то время строился первый путь Кругобайкальской железной дороги. Стенка должна была служить основанием для предполагаемой металлической галереи № 11бис, которая в свою очередь стала бы защитой от возможного падения камней с байкальских скал. Но эффективность такой защиты так и не удалось проверить: железнодорожное полотно во время строительства второго пути (1911 – 1915) перенесли из выемки ближе к урезу воды, а металлические поперечины и крыша на предполагаемой галерее так и не появились, - рассказал начальник подразделения по сохранению исторического наследия ВСЖД Александр Хобта.
На сегодняшний день заброшенное сооружение заросло деревьями и кустарником, но всё ещё притягивает взгляды путешественников. Следов ещё одной подобной подпорной стенки, на 100-ом километре КБЖД, уже не найти: её разрушило во время обвала каменных пород в 1930-е годы прошлого столетия.
Раскрыто назначение длинной арочной стенки на Кругобайкалке
Общество, Фото:
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