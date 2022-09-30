30 сентября

29 сентября

Популярное

В Улан-Удэ осуждённые поздравили пожилых родственников с праздником

В Улан-Удэ осуждённые поздравили пожилых родственников с праздником
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Международный день пожилых людей отмечается 1 октября

В преддверии «Дня пожилого человека», который отмечается 1 октября, осуждённые отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Улан-Удэ подготовили поздравительные открытки и нарисовали плакаты для своих родственников.

Осуждённые отряда также в терминале видеосвязи позвонили своим близким и поздравили их с наступающим праздником.

- Подобные мероприятия проводятся с целью поддержания социально-полезных связей с родными, воспитания у осуждённых чувства уважения и благодарности к своим родным и близким, - сообщили в УФСИН по Бурятии. 
УФСИН день пожилого человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дети пристыдили взрослых за мусор в лесу
В Бурятии дети пристыдили взрослых за мусор в лесу
Общество, 30.09.2022
Дети и лесники собрали 10 мешков мусора
Александр Поветкин раскрыл забайкальцам секрет побед
Александр Поветкин раскрыл забайкальцам секрет побед
Общество, 30.09.2022
В регионе проходит чемпионата России по боксу
В Бурятии ушёл из жизни известный эколог Геннадий Янкус
В Бурятии ушёл из жизни известный эколог Геннадий Янкус
Общество, 30.09.2022
Вся жизнь Геннадия Янкуса была посвящена Баргузинскому заповеднику
Улан-удэнские компании помогают приюту для бездомных животных
Улан-удэнские компании помогают приюту для бездомных животных
Общество, 30.09.2022
Поддержать приют для собак «Надежда» может каждый желающий
В Бурятии пересмотрят итоги «мусорного» аукциона на 146 млн
В Бурятии пересмотрят итоги «мусорного» аукциона на 146 млн
Общество, 30.09.2022
Речь идёт о ликвидации свалки в Тункинском районе
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли водителя с гипертоническим кризом
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли водителя с гипертоническим кризом
Общество, 30.09.2022
«Вы оказались ангелами-хранителями!» - благодарят близкие улан-удэнца
В Бурятии назвали места, где разрешат любительский лов омуля
В Бурятии назвали места, где разрешат любительский лов омуля
Общество, 30.09.2022
В сутки одному рыбаку можно поймать не более 5 кг рыбы
Главный санврач Бурятии: «Нужно обязательно привиться от гриппа»
Главный санврач Бурятии: «Нужно обязательно привиться от гриппа»
Общество, 30.09.2022
Сергей Ханхареев напомнил, что и COVID-19 никуда не отступил
Улан-удэнцев зовут на Всероссийский день ходьбы
Улан-удэнцев зовут на Всероссийский день ходьбы
Общество, 30.09.2022
Любители здорового образа жизни соберутся в парке
Пожилым улан-удэнцам рассказали об инновациях в медицине
Пожилым улан-удэнцам рассказали об инновациях в медицине
Общество, 30.09.2022
Состоялась прошла научно-практическая конференция
В Бурятии к охране омуля предложили привлечь добровольцев
В Бурятии к охране омуля предложили привлечь добровольцев
Общество, 30.09.2022
Проработать вопрос обещал заместитель руководителя Росрыболовства
Улан-удэнцы смогут проверить свою музыкальную грамотность
Улан-удэнцы смогут проверить свою музыкальную грамотность
Общество, 30.09.2022
Всеобщий музыкальный диктант впервые пройдёт в Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^