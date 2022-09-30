В Улан-Удэ осуждённые поздравили пожилых родственников с праздником

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября



В преддверии «Дня пожилого человека», который отмечается 1 октября, осуждённые отряда хозяйственного обслуживания СИЗО-1 в Улан-Удэ подготовили поздравительные открытки и нарисовали плакаты для своих родственников.



Осуждённые отряда также в терминале видеосвязи позвонили своим близким и поздравили их с наступающим праздником.



- Подобные мероприятия проводятся с целью поддержания социально-полезных связей с родными, воспитания у осуждённых чувства уважения и благодарности к своим родным и близким, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

