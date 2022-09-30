В Улан-Удэ нашлась хозяйка собаки, просидевшей два дня в колодце







Так как на собаке был ошейник, сразу появились предположения, что она домашняя. Спасённое животное отправили в приют, но сотрудники надеялись, что хозяин всё же найдётся. К счастью, так и случилось.



Улан-удэнцам вновь напомнили о необходимости соблюдать правила выгула и регистрации домашних животных.



- Так, 29 сентября в мкрн Вагжанова прошёл очередной рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных. В ходе рейда было отловлено восемь собак, – сообщил консультант отдела благоустройства Дмитрий Ларченко.



Всего во время рейда было пройдено 227 домов, проведено 39 профилактических бесед о правилах содержания домашних животных, составлено шесть протоколов. В школе № 58 ученикам 1-4 классов рассказали о правилах обращения с животными без владельцев и об ответственном обращении со своими питомцами.



Штраф за нарушение правил выгула и регистрацию домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей.



