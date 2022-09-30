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В Улан-Удэ нашлась хозяйка собаки, просидевшей два дня в колодце

В Улан-Удэ нашлась хозяйка собаки, просидевшей два дня в колодце
Общество, 
Хозяйка собаки увидела видео в СМИ

В Улан-Удэ нашлась владелица собаки, которую спасли из колодца.

- Она увидела в СМИ видео и опознала собаку. После чего обратилась в службу отлова. За нарушение правил выгула владелице грозит административное наказание, - сообщили в комитете городского хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Daily», собаку спасли из глубокого колодца на улице Лазо. Тревогу забили местные жители, которые два дня слышали лай со дна колодца. После звонка в службу отлова на место приехали специалисты и вызволили собаку.

 
Так как на собаке был ошейник, сразу появились предположения, что она домашняя. Спасённое животное отправили в приют, но сотрудники надеялись, что хозяин всё же найдётся. К счастью, так и случилось. 

Улан-удэнцам вновь напомнили о необходимости соблюдать правила выгула и регистрации домашних животных.

- Так, 29 сентября в мкрн Вагжанова прошёл очередной рейд по проверке правил содержания собак и отлову безнадзорных животных. В ходе рейда было отловлено восемь собак, – сообщил консультант отдела благоустройства Дмитрий Ларченко.

Всего во время рейда было пройдено 227 домов, проведено 39 профилактических бесед о правилах содержания домашних животных, составлено шесть протоколов. В школе № 58 ученикам 1-4 классов рассказали о правилах обращения с животными без владельцев и об ответственном обращении со своими питомцами.

Штраф за нарушение правил выгула и регистрацию домашних животных составляет от трёх до пяти тысяч рублей.

собаки

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