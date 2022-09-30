Кумыс подлежит уничтожению
В железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре поезда, следующего из Монголии в Россию, изъяли кумыс.
Гражданка Монголии пыталась ввезти пять литров кумыса.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В отношении гражданки Монголии возбуждено административное дело. Кумыс изъят и подлежит уничтожению.
На границе в Бурятии у гражданки Монголии изъяли кумыс
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