На границе в Бурятии у гражданки Монголии изъяли кумыс

Кумыс подлежит уничтожению



В железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре поезда, следующего из Монголии в Россию, изъяли кумыс.



Гражданка Монголии пыталась ввезти пять литров кумыса.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.



В отношении гражданки Монголии возбуждено административное дело. Кумыс изъят и подлежит уничтожению.

