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На границе в Бурятии у гражданки Монголии изъяли кумыс

На границе в Бурятии у гражданки Монголии изъяли кумыс
Общество,  Фото:pixabay.com
Кумыс подлежит уничтожению

В железнодорожном пункте пропуска «Наушки» в Бурятии при досмотре поезда, следующего из Монголии в Россию, изъяли кумыс.

Гражданка Монголии пыталась ввезти пять литров кумыса.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением, - пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

В отношении гражданки Монголии возбуждено административное дело. Кумыс изъят и подлежит уничтожению.
Россельхознадзор

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