В Улан-Удэ горсовет помог отцу-одиночке с покупкой бытовой техники





















Совет отцов при главе Бурятии помог многодетному отцу-одиночке получить поддержку на приобретение бытовой техники. Она приобреталась за счёт средств фонда «Истоки отцовства», который курирует общественная организация «Отцы России». В городе её представляет депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.Семья проживает в многоквартирном доме в посёлке Загорск. Глава семьи Денис воспитывает ребятишек в одиночку, к каждому из детей находит свой подход. Все трое – ученики начальных классов, старшая дочь помогает младшим брату и сестре с уроками. Двое младших – погодки, но пошли в один класс.- По специальности я электрик-сварщик, подрабатывал на сезонной работе, сейчас ищу на постоянную основу. Предлагают места с гибким графиком, но пока ребят не с кем оставить, маленькие ведь. Думаем на счёт продлёнки или что-то такого, чтобы днём после школы дети под присмотром были, - рассказал Денис.Изначально семье хотели помочь с ремонтом квартиры, но так как жилье съёмное, поэтому закупили для них технику. Денис съездил в магазин и присмотрел стиральную машину, холодильник, мясорубку и плиту с духовкой. Всё в дом привезли накануне, принимала подарки старшая дочка, сообщили в пресс-службе горсовета.- Семью мы нашли через администрацию Железнодорожного района, с контактами помог глава района Николай Попов. Нам повезло встретиться именно сейчас, в дальнейшем планируем для ребят закупить одежду к зиме. Как только зимний ассортимент поступит на прилавки, поведём детей в магазины. Они сами себе выберут, что им понравится, - рассказал Сергей Бурдиков.Помощь фонд оказывает самую разную: для семей, где воспитанием занимается только отец, приобретают билеты для проезда к месту лечения и отдыха детей, помогают провести ремонт или купить технику, собрать детей в школу или детский сад.