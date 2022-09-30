Заболеваемость идёт на спад
В Бурятии с каждым днём регистрируют всё меньше новых случаев заражения COVID-19. На этой неделе показатель ежесуточного прироста колебался от 69 до 90 больных. За прошедшие сутки выявлено наименьшее число заболевших – 50 новых больных.
Общее число случаев заражений на сегодня в республике составляет 150 845. Из них 46% (69 311) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели от ковида 146 853 пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 301.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3070 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в стационарах получают лечение 114 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 12 больных. В реанимации находится 12 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 808 человек.
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал до 50
Общество, Фото:
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