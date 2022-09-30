30 сентября

29 сентября

Популярное

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал до 50

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал до 50
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость идёт на спад

В Бурятии с каждым днём регистрируют всё меньше новых случаев заражения COVID-19. На этой неделе показатель ежесуточного прироста колебался от 69 до 90 больных. За прошедшие сутки выявлено наименьшее число заболевших – 50 новых больных.

Общее число случаев заражений на сегодня в республике составляет 150 845. Из них 46% (69 311) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от ковида 146 853 пациентов, в том числе за прошедшие сутки – 301.

С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3070 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Сегодня в стационарах получают лечение 114 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 12 больных. В реанимации находится 12 больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 808 человек. 
коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ горсовет помог отцу-одиночке с покупкой бытовой техники
В Улан-Удэ горсовет помог отцу-одиночке с покупкой бытовой техники
Общество, 30.09.2022
В дальнейшем семье планируют помочь детям с одеждой к зиме, сказал депутат горсовета Сергей Бурдиков
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал до 50
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии упал до 50
Общество, 30.09.2022
Заболеваемость идёт на спад
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых
В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых
Общество, 30.09.2022
Пансионат строится в форме полусолнца и будет состоять из 10 блоков
Глава Бурятии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации
Глава Бурятии заявил о выполнении задания по частичной мобилизации
Общество, 30.09.2022
Пункты сбора по мобилизации в республике закрываются
В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость
В Бурятии в колонии женщины испекли блины на скорость
Общество, 30.09.2022
После кулинарных соревнований приготовленное съели 
В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
Общество, 29.09.2022
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс 
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
Общество, 29.09.2022
В МЧС прошли очередные учения 
В лесах Бурятии потерялись восемь человек
В лесах Бурятии потерялись восемь человек
Общество, 29.09.2022
Полицейские напоминают правила безопасного нахождения в лесу
Роспотребнадзор Бурятии советует выбирать тыкву восковым налётом
Роспотребнадзор Бурятии советует выбирать тыкву восковым налётом
Общество, 29.09.2022
Специалисты рассказали об этом полезном овоще 
Ушканьи острова стали вторыми по популярности среди туристов этим летом
Ушканьи острова стали вторыми по популярности среди туристов этим летом
Общество, 29.09.2022
За нерпами в естественной среде обитания понаблюдали почти пять тысяч туристов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^