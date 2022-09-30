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В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых

В Улан-Удэ завершается строительство пансионата для престарелых
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
Пансионат строится в форме полусолнца и будет состоять из 10 блоков

В микрорайоне Светлый в Улан-Удэ подходит к концу строительство пансионата для престарелых граждан.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству кровли, фасадной системы, систем холодного, горячего водоснабжения и систем пожаротушения. Также идут работы по внутренней отделке помещений и асфальтированию тротуаров, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства правительства Бурятии.



Как отметил зампред правительства Евгений Луковников это уникальный объект, самый масштабный в Дальневосточном федеральном округе проект, построенный для престарелых граждан и инвалидов.

- Пансионат строится по индивидуальному проекту. Он разрабатывался с привлечением специалистов европейского уровня, по поручению непосредственно министерства труда и правительства Российской Федерации. Пансионат для престарелых граждан строится в рамках национального проекта «Демография», стоимость объекта с оборудованием 1млрд 225 тысяч рублей. Общая площадь здания более 21 тысячи кв.м., - сообщил Евгений Луковников.

Пансионат строится в форме полусолнца и будет состоять из 10 блоков (пять административно-хозяйственных и пять жилых). Блоки буду разбиты на культурно-массовый, приёмно-карантинный, жилые и пищеблоки.



Современная концепция пансионата предусматривает проживание в одно- и двухместных комнатах. В каждой комнате будут душевая и туалет, телевизор, холодильник, балкон, расширенные дверные проёмы для удобства тех, кто передвигается на инвалидном кресле. Предусмотрены также широкие холлы, пешеходные дорожки для прогулок и спортивные площадки.

- В этом году мы должны полностью завершить строительство пансионата. В следующем будет поставлено оборудование, контракты на поставку уже заключены. До июня 2023 года объект должен быть введен в эксплуатацию. - сообщил начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов.

Пансионат для престарелых граждан рассчитан на проживание 150 человек, в том числе 24 лиц с ограниченными возможностями передвижения. Его строительство началось в сентябре 2020 года.



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