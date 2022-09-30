Жительница Бурятии сама себя пырнула ножом и обвинила в этом мужа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщину приговорили к обязательным работам



25-летняя жительница Прибайкальского района Бурятии признана виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления».



Судом установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с сожителем нанесла себе ножевые ранения в область предплечья и живота. При её осмотре медицинским работником она сообщила фельдшеру о нанесении ранений сожителем.



- Приговором Прибайкальского районного суда виновной назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

