Ярмарка развернётся на четырёх площадках
8 и 9 октября в Улан-Удэ пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Горожане смогут приобрести картофель, овощи, мясную и молочную продукцию, ягоды и саженцы у аграриев и личных подсобных хозяйств со всей республики.
Ярмарка развернётся на четырёх городских площадках: «Стимул», ТК «Крестьянский», ТК «Центральный», ТРЦ Capital Mall.
- Приглашаем к участию в ярмарке крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации, дачные и садовые товарищества. Заявку на участие в ярмарке можно подать по тел.: 55-29-68, 55-29-98, - сообщила мэрия.
Ярмарка «Золотая осень» пройдёт в Улан-Удэ
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