Ярмарка «Золотая осень» пройдёт в Улан-Удэ

Ярмарка развернётся на четырёх площадках



8 и 9 октября в Улан-Удэ пройдёт традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Горожане смогут приобрести картофель, овощи, мясную и молочную продукцию, ягоды и саженцы у аграриев и личных подсобных хозяйств со всей республики.



Ярмарка развернётся на четырёх городских площадках: «Стимул», ТК «Крестьянский», ТК «Центральный», ТРЦ Capital Mall.



- Приглашаем к участию в ярмарке крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные организации, дачные и садовые товарищества. Заявку на участие в ярмарке можно подать по тел.: 55-29-68, 55-29-98, - сообщила мэрия.



