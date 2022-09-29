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В Бурятии сняли на видео лебедей, готовящихся мигрировать

В Бурятии сняли на видео лебедей, готовящихся мигрировать
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Взрослые особи обучают свой выводок перед перелётом

В Тункинском национальном парке в Бурятии инспектор снял на видео красивых белых лебедей, готовящихся к перелёту в тёплые края.

- Конец сентября – традиционное время, когда эти красивые птицы готовятся к осенней миграции. Перед тем, как отправиться в путь, пернатые сбиваются в стаи и дружно готовятся к отлёту, - рассказывают инспекторы.



По словам автора видео, взрослые особи обучают свой выводок к перелёту.

- Очень часто молодые птицы собираются в большие стаи и готовятся к перелёту, совершая тренировочные полёты над территорией гнездования. Это не значит, что родители прогоняют своих птенцов. Молодняк остаётся поблизости от родителей и даже совершает осеннюю и весеннюю миграцию вместе с семьёй. Встречаются случаи, когда родительская пара продолжает заботиться о своих уже выросших детях и на следующий год. Обычно это случается в холодное лето, когда лебеди отказывают от новой кладки из-за недостатка корма или обильного снежного покрова, - поясняют специалисты.

Осенняя миграция почти у всех видов лебедей проходит медленнее из-за молодых птиц. Стаи делают продолжительные остановки для кормёжки и отдыха.

Также в Тункинском нацпарке объяснили, как правильно нужно называть птенца лебедя. 

- Называть молодого лебедя птенцом не является ошибкой. Но с научной точки зрения детёныш этой красивой птицы называется лебедёнок. Название не очень привычное и редко используемое в простонародье. Некоторые предпочитают называть молодых лебедей – лебедёнышами, что также является верным, - рассказали в нацпарке. 
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