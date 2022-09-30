Уходящий сентябрь порадует жителей Бурятии теплой погодой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +17 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября по республике днём облачно, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, по Прибайкалью и южной половине до умеренных. Утром местами туман.



Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +12,+17, местами +4,+9.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +12,+14.

