Уходящий сентябрь порадует жителей Бурятии теплой погодой

Воздух прогреется до +17 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября по республике днём облачно, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, по Прибайкалью и южной половине до умеренных. Утром местами туман.
Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +12,+17, местами +4,+9.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +12,+14.
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