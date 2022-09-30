30 сентября

29 сентября

Популярное

Уходящий сентябрь порадует жителей Бурятии теплой погодой

Уходящий сентябрь порадует жителей Бурятии теплой погодой
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +17 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября по республике днём облачно, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, по Прибайкалью и южной половине до умеренных. Утром местами туман.

Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +12,+17, местами +4,+9.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +12,+14.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
Общество, 29.09.2022
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс 
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
Общество, 29.09.2022
В МЧС прошли очередные учения 
В лесах Бурятии потерялись восемь человек
В лесах Бурятии потерялись восемь человек
Общество, 29.09.2022
Полицейские напоминают правила безопасного нахождения в лесу
Роспотребнадзор Бурятии советует выбирать тыкву восковым налётом
Роспотребнадзор Бурятии советует выбирать тыкву восковым налётом
Общество, 29.09.2022
Специалисты рассказали об этом полезном овоще 
В Улан-Удэ благоустроили ещё один двор
В Улан-Удэ благоустроили ещё один двор
Общество, 29.09.2022
Работы проводились по наказам избирателей депутатов горсовета 
Ярмарка «Золотая осень» пройдёт в Улан-Удэ
Ярмарка «Золотая осень» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 29.09.2022
Ярмарка развернётся на четырёх площадках
В Бурятии сняли на видео лебедей, готовящихся мигрировать
В Бурятии сняли на видео лебедей, готовящихся мигрировать
Общество, 29.09.2022
Взрослые особи обучают свой выводок перед перелётом
В Улан-Удэ начали работать первые большие автобусы «Волгабас»
В Улан-Удэ начали работать первые большие автобусы «Волгабас»
Общество, 29.09.2022
Большие автобусы пока работают на шести маршрутах
Жители Бурятии получают фейковые смс о частичной мобилизации
Жители Бурятии получают фейковые смс о частичной мобилизации
Общество, 29.09.2022
«Водоканал» официально опроверг свою причастность к провокационным смс
Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование
Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование
Общество, 29.09.2022
Завышение цен намерена пресекать антимонопольная служба
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Общество, 29.09.2022
Прогнозируются снег, ветер и морозы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^