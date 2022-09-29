Их посетят около 400 человек
Улан-Удэнский авиационный завод примет участие во всероссийской акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». С 10 по 16 октября проведут экскурсии для студентов, учеников профильных классов, а также для педагогов из Улан-Удэ и районов республики. Ожидается, что завод посетит порядка 400 гостей, сообщили в пресс-службе авиазавода.
На экскурсии школьники ознакомятся с производственными процессами, увидят условия труда на современном заводе и получат информацию о наиболее востребованных рабочих профессиях.
- Интерес к такому формату профориентации постоянно растёт – мы проводим «Неделю без турникетов» с 2018 года. Как показала практика, для многих именно с таких экскурсий начинается путь в профессию, – отметил генеральный директор У-УАЗ, председатель бурятского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Алексей Козлов. – Акция «Неделя без турникетов» помогает школьникам осознанно принять решение о выборе специальности и работы на промышленном производстве, а школьникам инженерных классов авиастроительного профиля и студентам взвешенно оценить перспективы и востребованность выбранной профессии.
Во время экскурсий школьники увидят, как шаг за шагом создаются вертолёты – от изготовления деталей до сборки вертолётов. Учащихся инженерных классов авиастроительного профиля ожидают встречи с молодыми специалистами завода – призёрами и участниками корпоративных конкурсов, а также игра, направленная на изучение инструментов бережливого производства, «Фабрика процессов».
На Улан-Удэнском авиазаводе пройдут экскурсии для школьников
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