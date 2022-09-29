В Улан-Удэ начали работать первые большие автобусы «Волгабас»

Большие автобусы пока работают на шести маршрутах
Большие низкопольные автобусы «Волгабас» с начала недели работают для улан-удэнцев.
Большой «Волгабас» может вместить сразу 111 пассажиров. У него есть шесть печек в салоне и один большой кондиционер. Для подзарядки смартфонов и гаджетов установлены восемь двойных USB-розеток.
С начала недели девять автобусов работают на маршрутах № 1, 3а, 10, 16, 134 и 135.
- Вид у «Волгабасов» очень современный, а новая фирменная расцветка украшает не только сами автобусы, но улицы нашего города, - отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Улан-удэнцев зовут трудоустроиться водителем автобуса в МУП «Городские маршруты». Ранее глава Бурятии признавал нехватку кадров
, особенно в связи с тем, что до конца года в город придут более 120 новых автобусов. «Автобусы есть, а водить их некому», - сетовал Алексей Цыденов.
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