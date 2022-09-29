В Улан-Удэ благоустроили ещё один двор

Работы проводились по наказам избирателей депутатов горсовета



Выполнение наказов избирателей депутатам горсовета Улан-Удэ продолжается. На округе № 10 по просьбе жителей дома № 10 по улице Яковлева сделали тротуарную дорожку. С комфортом во дворе могут теперь передвигаться не только жильцы дома, но и горожане, чей путь пролегает здесь, сообщает пресс-службе горсовета



Были учтены пожелания жильцов, тротуар пролегает по всему внутреннему пространству у дома.



На все работы было направлено 250 тысяч рублей из депутатских средств, сообщили в пресс-службе горсовета.

