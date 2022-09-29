29 сентября

28 сентября

Популярное

Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили воспитателей с праздником

Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили воспитателей с праздником
Общество,  Фото:Горсовет Улан-Удэ
В детсадах трудятся почти четыре тысячи педагогических работников

27 сентября отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников. Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии работают 512 организаций, которые реализуют образовательные программы дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за детьми. В них трудятся 3853 педагогических работника. Общее количество воспитанников составляет 58,7 тысяч детей. На одного педагогического работника приходится в среднем 15 воспитанников.

С профессиональным праздником на округе № 17 сотрудников детских садов «Золушка» и «Белочка» поздравила депутат горсовета Улан-Удэ Долгор Норбоева, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского городского совета депутатов.

Также поздравления приняли сотрудники детских садов на округе №2 в Улан-Удэ. Это сады «Родничок», «Рябинушка», «Ласточка» и ведомственный детсад ОАО РЖД.

Поздравил работников депутат горсовета Улан-Удэ по округу №2 Вадим Бредний.

- Помощники депутата поздравили коллективы с праздником, поблагодарили за работу с нашими детишками и угостили сладкими тортами, - рассказали на округе.

горсовет Улан-Удэ воспитатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили воспитателей с праздником
Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили воспитателей с праздником
Общество, 29.09.2022
В детсадах трудятся почти четыре тысячи педагогических работников
Жители Бурятии получают фейковые смс о частичной мобилизации
Жители Бурятии получают фейковые смс о частичной мобилизации
Общество, 29.09.2022
«Водоканал» официально опроверг свою причастность к провокационным смс
Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование
Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование
Общество, 29.09.2022
Завышение цен намерена пресекать антимонопольная служба
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Общество, 29.09.2022
Прогнозируются снег, ветер и морозы
Мэдэгма Доржиева дебютирует на сцене Бурятского оперного театра
Мэдэгма Доржиева дебютирует на сцене Бурятского оперного театра
Общество, 29.09.2022
Звезда бурятской эстрады театра будет участвовать в рок-мюзикле «Бальжан Хатан»
Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Общество, 29.09.2022
Карликовая головня пшеницы может нанести ущерб урожаю
Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Общество, 29.09.2022
В больницах получают лечение свыше сотни пациентов
В Бурятии после двух ДТП на ж/д переезде установят видеонаблюдение
В Бурятии после двух ДТП на ж/д переезде установят видеонаблюдение
Общество, 29.09.2022
На опасном переезде вводят меры для принудительного снижения скорости автомобилей
Строительство школы под Улан-Удэ вышло на финишную прямую
Строительство школы под Улан-Удэ вышло на финишную прямую
Общество, 29.09.2022
Школа в селе Сотниково будет рассчитана на 250 учеников
Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Общество, 29.09.2022
На вокзале Улан-Удэ знаменитый артист также пообщался с уезжающими военными
В Бурятии границы донорства расширяют «культурным кодом»
В Бурятии границы донорства расширяют «культурным кодом»
Общество, 29.09.2022
Республика вошла в число восьми регионов всероссийского проекта по развитию донорства
Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»
Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»
Общество, 29.09.2022
«Я думала, таких машин уже давно нет», - поделилась местная жительница
В Бурятии 10 аспирантов и 24 студента получили республиканские стипендии
В Бурятии 10 аспирантов и 24 студента получили республиканские стипендии
Общество, 29.09.2022
Молодые исследователи подавали заявки на участие по 12 научным направлениям
Улан-удэнцев зовут на сбор валежника
Улан-удэнцев зовут на сбор валежника
Общество, 29.09.2022
«Городское лесничество» даже организовывает специальные выезды
В России ограничат выдачу загранпаспортов гражданам, получившим повестку
В России ограничат выдачу загранпаспортов гражданам, получившим повестку
Общество, 29.09.2022
Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^