Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили воспитателей с праздником

27 сентября отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников. Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии работают 512 организаций, которые реализуют образовательные программы дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за детьми. В них трудятся 3853 педагогических работника. Общее количество воспитанников составляет 58,7 тысяч детей. На одного педагогического работника приходится в среднем 15 воспитанников.
С профессиональным праздником на округе № 17 сотрудников детских садов «Золушка» и «Белочка» поздравила депутат горсовета Улан-Удэ Долгор Норбоева, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского городского совета депутатов.
Также поздравления приняли сотрудники детских садов на округе №2 в Улан-Удэ. Это сады «Родничок», «Рябинушка», «Ласточка» и ведомственный детсад ОАО РЖД.
Поздравил работников депутат горсовета Улан-Удэ по округу №2 Вадим Бредний.
- Помощники депутата поздравили коллективы с праздником, поблагодарили за работу с нашими детишками и угостили сладкими тортами, - рассказали на округе.
С профессиональным праздником на округе № 17 сотрудников детских садов «Золушка» и «Белочка» поздравила депутат горсовета Улан-Удэ Долгор Норбоева, сообщили в пресс-службе Улан-Удэнского городского совета депутатов.
Также поздравления приняли сотрудники детских садов на округе №2 в Улан-Удэ. Это сады «Родничок», «Рябинушка», «Ласточка» и ведомственный детсад ОАО РЖД.
Поздравил работников депутат горсовета Улан-Удэ по округу №2 Вадим Бредний.
- Помощники депутата поздравили коллективы с праздником, поблагодарили за работу с нашими детишками и угостили сладкими тортами, - рассказали на округе.