Жители Бурятии получают фейковые смс о частичной мобилизации

Общество, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

«Водоканал» официально опроверг свою причастность к провокационным смс



В социальных сетях появилась информация о ложной смс-рассылке касательно частичной мобилизации. Скрин фейкового сообщения появился в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



Мобилизованным жителям Бурятии предлагают звонить по указанным номерам, когда они попадут на территорию спецоперации. Отметим, в сообщении указаны мобильные телефоны украинских сотовых операторов.



Подчеркнём, сообщения являются лишь провокацией на фоне частичной мобилизации. Ни в коем случае не стоит передавать личную информацию и информацию о призывниках неизвестным лицам.



Тем же сервисом рассылки пользуется МУП «Водоканал». На предприятии подтвердили, что к ним фейковые сообщения не имеют никакого отношения.



- МУП «Водоканал», как и многие городские предприятия, пользуется едиными современными системами рассылки, которые предоставляют операторы связи. По нашим данным, последняя рассылка сообщений от предприятия была 27 сентября с оповещением о задолженности физических лиц. В связи с этим, официально сообщаем, что никакой информации о мобилизованных гражданах городской «Водоканал» не распространял, - предупреждает предприятие.



Отметим, Минобороны России открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации. Телефоны «горячей линии»:



▪️ 8 (800) 100-77-07

▪️ 8 (495) 498-43-54

▪️ 8 (495) 498-34-46

