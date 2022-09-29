В лесах Бурятии потерялись восемь человек

Перед походом в лес обязательно:

Собирайтесь в лес правильно:









В Бурятии с начала года не найденными остаются восемь человек, пропавших в лесу. Из них пятеро потерялись во время сбора грибов и ягод, трое ушли с лесоделян по заготовкам древесины, сообщили в пресс-службе регионального МВД.Зачастую среди пропавших в лесу есть те, кто знает лес как свои пять пальцев, по определению, заблудиться не может и считает современный лес безопасным. Однако в полиции предупреждают, что заблудиться в лесу могут и самые опытные люди.- Во-первых, в лесу вне дороги идти по прямой невозможно без специального оборудования или навыков. Не стоит и уповать на народные приметы (с какой стороны растут гуще ветки деревьев, мох или какой и где склон муравейника). Однако, как показывает практика, мох растёт везде, ветки деревьев растут гуще там, где больше места. Во-вторых, лесной ландшафт может измениться. Например, там, на месте, где раньше была тропинка, может оказаться болото или поваленные деревья, - сообщают в республиканском МВД.- нужно предупредить близких и сообщить им планируемый маршрут и предполагаемое время возвращения. Если родственников в момент вашего ухода нет, напишите им СМС или записку;- заранее спланировать маршрут, посмотреть карты (лучше распечатать их и взять с собой).- тёплая, яркая одежда и непромокаемая удобная обувь;- запас воды, еды, свисток, ваши ежедневные таблетки (даже если собираетесь в лес совсем ненадолго), спички или зажигалка, нож, полностью заряженный мобильный телефон.Если же вы потерялись, ни в коем случае нельзя паниковать.- Остановитесь, присядьте и оцените обстановку. Идеальный вариант – вызвать помощь по телефону и остаться на месте. Если же вы всё-таки решили самостоятельно выходить, то придерживайтесь правила «закончить всякое движение за час до наступления темноты и начать обустраиваться на ночлег», - предупреждают специалисты.Даже при отсутствии сотовой связи при надписи «нет связи» на телефоне вы можете попытаться дозвониться по телефону 112. Если связь есть, берегите заряд телефона (уберите его в сухое и тёплое место).Если вы приняли решение идти, то, двигаясь, оставляйте за собой следы – привязывайте кусочки яркой материи, пакета к ветвям деревьев, обламывайте ветки и т.д.Главный враг в лесу – переохлаждение. Постарайтесь защититься от него: разведите костёр, если идёт дождь – спрячьтесь от него под хвойное дерево, постройте укрытие из веток. Не сидите на земле, сырых пнях и поваленных деревьях – как только вы промокнете, риск переохлаждения возрастёт в разы.- Запомните, если ваши родственники ушли в лес и не вернулись к планируемому времени, следует незамедлительно сообщить в полицию. Чем раньше поступит информация в правоохранительные органы, тем больше шансов найти вашего родственника в максимально короткий срок, - заключили в пресс-службе.