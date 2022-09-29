29 сентября

28 сентября

Популярное

Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование

Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Завышение цен намерена пресекать антимонопольная служба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет принимать меры в случае завышения цен на обмундирование и медицинские товары на фоне частичной мобилизации.

- ФАС напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, - говорится в сообщении службы.

ФАС уже получила жалобы граждан, а также обращение депутатов «Единой России» на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медицинские изделия и лекарственные препараты. Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.

Ведомство обратило внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.

Жителей Бурятии просят сообщать о подобном росте цен напрямую в УФАС по республике. Обращаться следует по телефону горячей линии 8 (3012) 22-12-63.

На днях глава Бурятии Алексей Цыденов также дал понять, что спекуляция на частичной мобилизации будет для продавцов чревата. Об этом он заявил после встречи с мобилизованными в Кяхтинском районе. Они пожаловались, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах.

- Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад. Дойдем до каждого», - написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
антимонопольная служба частичная мобилизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Общество, 29.09.2022
Прогнозируются снег, ветер и морозы
Мэдэгма Доржиева дебютирует на сцене Бурятского оперного театра
Мэдэгма Доржиева дебютирует на сцене Бурятского оперного театра
Общество, 29.09.2022
Звезда бурятской эстрады театра будет участвовать в рок-мюзикле «Бальжан Хатан»
Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Общество, 29.09.2022
Карликовая головня пшеницы может нанести ущерб урожаю
Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Общество, 29.09.2022
В больницах получают лечение свыше сотни пациентов
В Бурятии после двух ДТП на ж/д переезде установят видеонаблюдение
В Бурятии после двух ДТП на ж/д переезде установят видеонаблюдение
Общество, 29.09.2022
На опасном переезде вводят меры для принудительного снижения скорости автомобилей
Строительство школы под Улан-Удэ вышло на финишную прямую
Строительство школы под Улан-Удэ вышло на финишную прямую
Общество, 29.09.2022
Школа в селе Сотниково будет рассчитана на 250 учеников
Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Общество, 29.09.2022
На вокзале Улан-Удэ знаменитый артист также пообщался с уезжающими военными
В Бурятии границы донорства расширяют «культурным кодом»
В Бурятии границы донорства расширяют «культурным кодом»
Общество, 29.09.2022
Республика вошла в число восьми регионов всероссийского проекта по развитию донорства
Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»
Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»
Общество, 29.09.2022
«Я думала, таких машин уже давно нет», - поделилась местная жительница
В Бурятии 10 аспирантов и 24 студента получили республиканские стипендии
В Бурятии 10 аспирантов и 24 студента получили республиканские стипендии
Общество, 29.09.2022
Молодые исследователи подавали заявки на участие по 12 научным направлениям
Улан-удэнцев зовут на сбор валежника
Улан-удэнцев зовут на сбор валежника
Общество, 29.09.2022
«Городское лесничество» даже организовывает специальные выезды
В России ограничат выдачу загранпаспортов гражданам, получившим повестку
В России ограничат выдачу загранпаспортов гражданам, получившим повестку
Общество, 29.09.2022
Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке
Часть Улан-Удэ на полдня осталась без электричества
Часть Улан-Удэ на полдня осталась без электричества
Общество, 29.09.2022
Отключение произошло в Октябрьском районе
Рыбакам-любителям разрешили ловить байкальского омуля
Рыбакам-любителям разрешили ловить байкальского омуля
Общество, 29.09.2022
Ловля разрешена на определённых рыболовных участках
В Улан-Удэ двум осуждённым предоставили отпуск за пределами колонии
В Улан-Удэ двум осуждённым предоставили отпуск за пределами колонии
Общество, 29.09.2022
Женщины заслужили отдых за активное участие в жизни учреждения 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^