Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование

Завышение цен намерена пресекать антимонопольная служба



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет принимать меры в случае завышения цен на обмундирование и медицинские товары на фоне частичной мобилизации.



- ФАС напоминает о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования, - говорится в сообщении службы.



ФАС уже получила жалобы граждан, а также обращение депутатов «Единой России» на необоснованный рост цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медицинские изделия и лекарственные препараты. Служба предупреждает об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности.



Ведомство обратило внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары. При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.



Жителей Бурятии просят сообщать о подобном росте цен напрямую в УФАС по республике. Обращаться следует по телефону горячей линии 8 (3012) 22-12-63.



На днях глава Бурятии Алексей Цыденов также дал понять, что спекуляция на частичной мобилизации будет для продавцов чревата. Об этом он заявил после встречи с мобилизованными в Кяхтинском районе. Они пожаловались, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах.



- Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад. Дойдем до каждого», - написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

