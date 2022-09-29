В Иркутской области работникам задолжали 900 тысяч по зарплате

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Нижнеилимского района Иркутской области выявила нарушение исполнения трудового законодательства.



Проверка выяснила, что перед 50 работниками местной администрации сформировалась задолженность по оплате труда за август. на сумму более 900 тысяч рублей.



Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении административного дела за невыплату в установленный срок заработной платы.



После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

