Баянный дуэт из Санкт-Петербурга выступит в Улан-Удэ

Дуэт привлекает своей харизмой



В Улан-Удэ пройдёт концерт баянного дуэта SibDUO из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба колледжа искусств имени Чайковского.



SibDUO - дуэт музыкантов родом из Сибири, благодаря своему невероятному звуку, мощной харизме и энергетике, вовлекает в круг своих поклонников всех, кто хоть раз побывал на концертах ансамбля.



Дуэт – это победители различных крупных международных конкурсов исполнителей на баяне и аккордеоне, обладатели «Трофея Мира» и «Кубка Мира».



В репертуаре дуэта, произведения мировой и русской классики, современная и эстрадная музыка, джаз и обработки народных мелодий. Коллектив сотрудничает с симфоническими оркестрами, камерными, оркестрами русских народных инструментов, солистами инструменталистами.



Александр и Андрей - настоящие фанаты любимого инструмента, и искренне считают его символом музыкального будущего. Музыканты абсолютно разные: по темпераменту, характеру, судьбам, но их объединяет одна любовь – баян.



С момента создания проекта музыканты приняли участие в различных фестивалях и концертных турах в России, Германии, Италии, Франции, Китае, Австрии, Азербайджане, Чехии, Украине, Белоруссии.



Музыкальное мероприятие пройдёт 28 октября в 17:00 в концертном зале колледжа искусств.









Возрастное ограничение 6+





