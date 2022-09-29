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Баянный дуэт из Санкт-Петербурга выступит в Улан-Удэ

Баянный дуэт из Санкт-Петербурга выступит в Улан-Удэ
Общество,  Фото:screenshot
Дуэт привлекает своей харизмой

В Улан-Удэ пройдёт концерт баянного дуэта SibDUO из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба колледжа искусств имени Чайковского.

SibDUO - дуэт музыкантов родом из Сибири, благодаря своему невероятному звуку, мощной харизме и энергетике, вовлекает в круг своих поклонников всех, кто хоть раз побывал на концертах ансамбля.

Дуэт – это победители различных крупных международных конкурсов исполнителей на баяне и аккордеоне, обладатели «Трофея Мира» и «Кубка Мира».

В репертуаре дуэта, произведения мировой и русской классики, современная и эстрадная музыка, джаз и обработки народных мелодий. Коллектив сотрудничает с симфоническими оркестрами, камерными, оркестрами русских народных инструментов, солистами инструменталистами.

Александр и Андрей - настоящие фанаты любимого инструмента, и искренне считают его символом музыкального будущего. Музыканты абсолютно разные: по темпераменту, характеру, судьбам, но их объединяет одна любовь – баян.

С момента создания проекта музыканты приняли участие в различных фестивалях и концертных турах в России, Германии, Италии, Франции, Китае, Австрии, Азербайджане, Чехии, Украине, Белоруссии.

Музыкальное мероприятие пройдёт 28 октября в 17:00 в концертном зале колледжа искусств.




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