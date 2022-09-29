Прогнозируются снег, ветер и морозы
Октябрь в Бурятии начнётся с ветреной и холодной погоды. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Кроме того, будет довольно морозно, ночные температуры местами опустятся до -15 градусов.
По данным Бурятского гидрометцентра, 30 сентября, ночью по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно, местами осадки в виде дождя и мокрого снега, по Прибайкалью и южной половине до умеренных. Утром местами туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +12,+17, местами +4,+9.
В субботу, 1 октября, облачно с прояснением, ночью на большей части территории, днём местами осадки в виде мокрого снега и снега, установление временного снежного покрова. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +3,-3, местами -4,-9, днём 0,+6.
В воскресенье, 2 октября, местами осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём 0,+5, местами -1,-5.
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Общество, Фото:
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Прогнозируются снег, ветер и морозы
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