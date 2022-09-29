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В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ

В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В МЧС прошли очередные учения

В Улан-Удэ «потушили» пожар в механическом цехе ЛВРЗ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

По легенде учения в механическом цехе Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода загорелось масло. Силами администрации объекта из помещений были эвакуированы порядка 70 человек. В результате стремительного распространения огня и сильного задымления, двое человек не смогли самостоятельно покинуть зону пожара.

- C использованием первичных средств пожаротушения к ликвидации возгорания на начальной стадии приступила пожарная дружина из числа рабочих цеха, которым на помощь прибыла пожарная команда, расположенная на территории завода. Силами пожарной команды объекта двое условно пострадавших были обнаружены и эвакуированы на свежий воздух, однако самостоятельно ликвидировать горение ГСМ им не удалось, - сообщили в пресс-службе.



К ликвидации пожара были привлечены силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 35 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники. По прибытии к месту вызова на месте был организован штаб пожаротушения и три боевых участка.

В ходе учения, по дополнительной вводной одно из подразделений перестало выходить на связь, на поиск пожарных отправилось резервное звено газодымозащитников, которые эвакуировали отделения на свежий воздух. Всего на месте работали пять звеньев газодымозащитной службы, включая объектовую пожарную команды. Тушение производилось с применением пенообразователей двумя стволами ГПС-600 и СВП-8. Условный очаг был ликвидирован на общей площади 300 квадратных метров.





МЧС учения

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